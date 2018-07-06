Ивана Купала: история и приметы

Приближается одна из самых мистических ночей года – Купальская. С 6 на 7 июля соединяются все 4 божественные стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух.

Открывается своеобразный портал, когда можно узнать свою судьбу, просить о здоровье и богатстве. Поэтому с праздником Ивана Купала связано много обрядов, традиций и примет, которые для вас собрали Факты ICTV.

История праздника Ивана Купала

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Праздник Ивана Купала, или Иванова дня, имеет дохристианские корни и приходилось раньше на макушку лета – с 20 по 22 июня. В те времена древние язычники поклонялись многим богам, среди которых был и бог плодородия Купало. По легенде этот бог в детстве был разлучен со своей родной сестрой, а потом, превратившись в прекрасного юношу, взял ее в жены, не подозревая о кровном родстве. Впоследствии, узнав об этом, брат и сестра не смогли вынести правды и утонули.

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После того, как язычество было вытеснено православием, в истории праздника произошли изменения. Его связали с именем Святого Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя, и приурочили ко дню его рождения. Сначала он отмечался 24 июня, а после перехода на новый стиль стал праздноваться 7 июля, и потерял свою связь с летним солнцестоянием.

Обряды на Ивана Купала

Фото: dreamstime.com

Обряды Иванова дня связаны с огнем, водой и травами. Ранее подготовка к празднику начиналась за несколько дней до него. Изготовлялось чучело Купалы, которое потом устанавливалось на возвышении. Накануне праздника чучелу подносили разные угощения, водили вокруг него хороводы и пели песни. После праздника его или сжигали, или топили в водоеме.

На Ивана Купала девушки пускали в речную воду венки из трав с зажженными лучинами. Если такой венок сразу же тонул, это означало, что избранник девушку не любит. Если же он плыл долго и далеко – суждено большое счастье. Если лучинка на нем сразу же гасла – хозяйку венка ожидала смерть, если она постоянно горела – очень долгую жизнь.

Многие обрядов связано и с костром. Через него прыгали, вокруг него танцевали, в нем сжигали снятую с больных детей одежду. Молодежь и детвора, прыгая через костер, изо всех сил старались подняться над ним выше других. Это означало, что человека ждет большое счастье.

А еще в ночь на Ивана по легенде расцветает папоротник. Говорят, если этот цветок найдут парень и девушка, то брак их непременно будет очень счастливым. У цветка папоротника, раскрывающимся ровно в полночь всего на несколько мгновений, есть еще одно волшебное свойство. По преданию, в эти мгновения можно увидеть все, даже спрятанные очень глубоко под землей сокровища, получить дар понимать язык животных и птиц и даже возможность стать невидимкой.

Наши предки верили, что обряды, совершенные в эту ночь, имеют чудодейственную силу, способную сделать любого человека здоровым и счастливым. По поверью, накануне Ивана Купала ночью вся нечистая сила становится особенно активной, и если с помощью обрядов от нее защититься, то человек убережет себя и своих близких от всевозможных напастей и несчастий в будущем. Люди пели песни-молитвы русалкам, устилали пороги и подоконники крапивой, чтобы уберечься от ведьм, собирали и высушивали травы, отпугивающие всякую нечисть и болезни.

В ночь перед праздником травы наполняются чудодейственной силой, деревья становятся живыми и перемещаются с места на место, а ведьмы, колдуны, русалки и лешие пытаются сделать людям разные пакости. Поэтому спать запрещается. Надо пель, водить хороводы, купались в реке, обмывались росой, прыгать через костер до самого рассвета. Массовое купание – один из главных обрядов Иванова дня. Славяне верили, что в ночь накануне праздника водоемы покидают водяные и русалки, поэтому можно безбоязненно купаться в них до Ильина дня.

Приметы на Ивана Купала

Фото: dreamstime.com

Если на Иванов день пойдет дождь, то все лето будет жаркое.

А вот если ночью небо будет щедро усеяно звездами, а утром роса – будет хороший урожай огурцов, грибов и всех овощей.

В этот день старались избегать встречи со змеями, потому что это к беде и потерям.

После сбора трав женщины внимательно перечисляли их. Если наберется 12 видов растений, то в семье обязательно в будущем году будет свадьба.

Женщины, у которых долго не было детей, прыгали через костер, чтобы вылечиться от бесплодия.

Травы, собранные на Иванов день, перед тем, как засушить, освящали в церквях, а затем окуривали ими больных людей, использовали как обереги, бросали в расплавленную печь во время грозы, чтобы в дом не ударила молния.

Гадания на Ивана Купала

В ночь на Ивана Купала девушки гадают на суженого и свою судьбу. Самые традиционные из них – у костра и на венке.

Первый способ гадания

Молодежь разводит ритуальный костер и прыгает через него. Надо прыгнуть, не затронув огонь. Тогда девушек ожидает скорое замужество, а парней – удача.

Второй способ гадания

Девушки собирают полевые цветы и плетут из них венки. Ночью надо загадать желание и пустить венок на воду. Если он поплыл по течению – желание исполнится, а если пристал к берегу или утонул – желание не сбудется или девушка не выйдет замуж в этом году.

Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды, которые сопровождают один из самых загадочных славянских праздников – Ивана Купала.

Фото: dreamstime.com