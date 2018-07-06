PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Ивана Купала. Поздравления с праздником/

Ивана Купала. Поздравления с праздником

Мистический праздник Ивана Купала приходится на ночь с 6 на 7 июля. Именно его считают одним из самых мистических.

Івана Купала

Оно является одним из главных праздников солнечного календаря. Именно во время него очищались с помощью древнейшей формы магических действий – огня и воды.

Ивана Купала издавна отмечали во всех регионах Украины, однако у каждого из них были некоторые различия в обрядах.

Но это не мешало поздравлять друг друга с этим мистическим праздником.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с днем ​​Ивана Купала.

На Ивана, на Купалу
Всем друзьям желаю я
Погулять всю ночь на славу,
Будто жизнь начать с новья.

У костра не перегреться,
За русалкой не уплыть,
И на девок наглядеться,
И про хлопцев не забыть!

***

Ты сплети себе венок
Из цветов прекрасных,
Легкий летний ветерок
От забот напрасных

Пусть тебя убережет,
И подарит счастье.
День Купалы принесет
Мир любви и страсти!

***

Всех с Купалой поздравляем,
И цветок найти желаем,
Что лишь раз в году цветет,
Счастлив будет, кто найдет!

Пусть венки плывут подольше,
Пусть любви будет побольше!
Наш костер горит, пылает,
Прыгать выше заставляет!

Заведем же хоровод,
Пусть танцует весь народ!
И под вкусный шашлычок,
Наш купальный поздравок!

***

С днем Ивана Купала
Поздравляю тебя,
Чтоб забот ты не знала,
Чтоб жила ты, любя,

В этот день не печалься,
Отрешись от забот,
Улыбайся, общайся –
К тебе радость идет!

***

Пора купаться в водоемах,
Иван Купала к нам пришел,
Давайте петь и веселиться,
Накроем мы огромный стол
И всем в округе пожелаем
Любви, здоровья, доброты,
Уйдет из жизни все плохое,
И скоро сбудутся мечты!

***

Пришел Иван Купала день —
На реку все, кому не лень.
Там хороводы и костры,
Надежды, тайные мечты.

С прекрасным праздником, друзья!
Сегодня нам грустить нельзя.
А лучше уж венок сплести
И с ним любовь свою найти!

***

Ну-ка, сестры и дочки,
Завивайте веночки.
Свечки в них укрепите,
Огонечки зажгите –
И пускайте по речке:
Пусть горят ваши свечки,
Пусть не тонут венки,
Пусть придут женихи!

Читайте: Ивана Купала: история и приметы

К слову, астролог рассказал, какой гороскоп ждет представителей всех знаков зодиака на Ивана Купала.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка