Ивана Купала. Поздравления с праздником

Мистический праздник Ивана Купала приходится на ночь с 6 на 7 июля. Именно его считают одним из самых мистических.
Оно является одним из главных праздников солнечного календаря. Именно во время него очищались с помощью древнейшей формы магических действий – огня и воды.
Ивана Купала издавна отмечали во всех регионах Украины, однако у каждого из них были некоторые различия в обрядах.
Но это не мешало поздравлять друг друга с этим мистическим праздником.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с днем Ивана Купала.
На Ивана, на Купалу
Всем друзьям желаю я
Погулять всю ночь на славу,
Будто жизнь начать с новья.
У костра не перегреться,
За русалкой не уплыть,
И на девок наглядеться,
И про хлопцев не забыть!
***
Ты сплети себе венок
Из цветов прекрасных,
Легкий летний ветерок
От забот напрасных
Пусть тебя убережет,
И подарит счастье.
День Купалы принесет
Мир любви и страсти!
***
Всех с Купалой поздравляем,
И цветок найти желаем,
Что лишь раз в году цветет,
Счастлив будет, кто найдет!
Пусть венки плывут подольше,
Пусть любви будет побольше!
Наш костер горит, пылает,
Прыгать выше заставляет!
Заведем же хоровод,
Пусть танцует весь народ!
И под вкусный шашлычок,
Наш купальный поздравок!
***
С днем Ивана Купала
Поздравляю тебя,
Чтоб забот ты не знала,
Чтоб жила ты, любя,
В этот день не печалься,
Отрешись от забот,
Улыбайся, общайся –
К тебе радость идет!
***
Пора купаться в водоемах,
Иван Купала к нам пришел,
Давайте петь и веселиться,
Накроем мы огромный стол
И всем в округе пожелаем
Любви, здоровья, доброты,
Уйдет из жизни все плохое,
И скоро сбудутся мечты!
***
Пришел Иван Купала день —
На реку все, кому не лень.
Там хороводы и костры,
Надежды, тайные мечты.
С прекрасным праздником, друзья!
Сегодня нам грустить нельзя.
А лучше уж венок сплести
И с ним любовь свою найти!
***
Ну-ка, сестры и дочки,
Завивайте веночки.
Свечки в них укрепите,
Огонечки зажгите –
И пускайте по речке:
Пусть горят ваши свечки,
Пусть не тонут венки,
Пусть придут женихи!
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