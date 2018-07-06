Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

В июле и августе нас ждет череда судьбоносных затмений. Факты ICTV узнали у астролога об опасности этого периода и полезные советы, как пережить непростой период.

В этот раз коридор затмений продлится достаточно долго. Он начнется 13 июля и закончится 11 августа. На этот период припадает аж три затмения. Как пережить это время рассказала астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Что такое коридор затмений

Это период между затмениями, даты которых находятся близко друг к другу. 13 июля – солнечное затмение в Раке, 27 июля будет самое долгое в 21 веке затмение Луны, а 11 августа – солнечное затмение во Льве.

События, которые происходят в этот период, могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18,5 лет жизни. Желательно в этот период избавиться от всего, что вам мешает.

Чем опасен

В этот период возможны конфликты, юридические споры. Не рекомендуется в это время принимать судьбоносные решения: вступать в брак, переезжать в другую страну или менять работу.

Увеличивается преступность, растет количество смертей, повышается риск катаклизмов, авто и авиакатастроф.

Также возможны проблемы со здоровьем, обострение хронических болезней.

Полное солнечное затмение

Оно состоится 13 июля. В это время очень важно продумать и записать свои цели, это определит ваше будущее на ближайшие 6 месяцев.

Во время солнечного затмения возможны головные боли, скачки давления, сердечные боли, обострения хронических заболеваний.

Критический период

20 июля и 4 августа – непростые дни. Это период непредсказуемых событий, явлений, процессов. Будьте готовы к самым неожиданным подаркам судьбы.

Главная астрологическая рекомендация – не начинать важные дела и не принимать значимых решений. Они могут обернуться самым непредсказуемым образом.

Не стоит планировать на эти дни и любые поездки – это время путаницы, беспорядка и хаоса.

Лунное затмение

Оно состоится 27 июля. Сейчас возможны серьезные потрясения, не исключены разрывы отношений, финансовые неурядицы. Избегайте импульсивных действий, они могут перерасти к затяжным конфликтам. Где это возможно – идите на компромисс.

Частичное солнечное затмение

11 августа закрывается летний коридор затмений. Напомнят о себе какие-то прошлые обстоятельства. В вас будет кипеть творческая энергия, она и поможет преодолеть неуверенность и шагнуть вперед. Тем не менее, следует действовать обдуманно, проблемы могут возникнуть во время поездок. Будьте осторожнее!

Что ждет знаки зодиака

В зоне риска находятся четыре знака зодиака: Рак, Водолей, Лев, и Козерог.

Ракам придется сложно, их будут одолевать различные эмоции, что повышает риск. Только сумев совладать с собой, вы сможете решить все проблемы и выгодно выйти из сложных ситуаций.

Водолеев ждут большие перемены в жизни. И в этом-то и заключается сложность этого периода. Пройдя сквозь это, в вашей жизни появятся новые люди.

Львов ожидает масштабное событие, судьбоносная встреча, которая изменит вашу жизнь. Что-то уйдет из вашей жизни безвозвратно. В этот период вам нужно больше думать и меньше действовать, поездки не принесут желаемого результата.

Козерогам стоит проявить осторожность во всем, потому как придется делать важный жизненный выбор. Козероги смогут сильно преуспеть в том случае, если будут внедрять в свою работу что-то новое, создавать новые идеи, выходить за рамки комфорта.

Остальные знаки зодиака ждет более спокойный период.

Овнам следует быть терпеливее и действовать конструктивно. Не стоит начинать что-то новое.

Тельцам придется выбирать между несколькими выгодными предложениями. Доверьтесь своей интуиции!

Близнецам лучше забыть о спорах и интригах, иначе вы рискуете пропустить действительно важные для вас события.

Девам стоит научиться сдерживать свои порывы и усилить самоконтроль, чтобы избежать неприятностей и улучшить денежную ситуацию.

А вот Весы ждет много соблазнов. Отсюда и сложности в любовных делах. Пары, которые не пройдут испытания, расстанутся в период затмений.

Для Скорпионов период затмений – это время изменений в семейной жизни. Скорпионам следует быть смелее и не бояться выходить за рамки привычно. Существует риск конфликтов, связанных с деньгами.

Стрельцам откроются возможности для карьерного роста и увеличения прибыли. Новые дела и проекты могут успешно выстрелить и изменить вашу жизнь.

Рыб ждет финансовый успех и новые перспективы. Однако существует риск быть обманутым новыми партнерами. Будьте осторожны!