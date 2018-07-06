Вопрос нескольких лет: на Землю упадет межпланетная станция

Неудачно запущенная к Венере советская станция в ближайшие 4-7 лет может упасть на Землю.

Об этом предупредил астроном, историк космонавтики Павел Шубин, передает Газета.ru.

Он уточнил, что 27 марта 1972 года в космос отправилась станция Венера-8. 31 марта СССР предпринял попытку запуска ее близнеца, но на этапе работы разгонного блока, который с околоземной орбиты должен был вывести станцию на межпланетную траекторию полета, произошел сбой и двигатель выключился. Станция вместе с разгонным блоком осталась на вытянутой орбите, вращаясь вокруг Земли. Чтобы не сообщать о неудаче, вместо имени Венера-9 аппарат получил название Космос-482. В свою очередь Венера-8 совершила посадку на поверхность Венеры и впервые в мире передала научную информацию о ее поверхности.

– Станция Космос-482 вернется к нам в ближайшие 4-7 лет, — рассказал Шубин.

По его словам, после запуска станция вместе с разгонным блоком осталась на орбите с параметрами 220 км на 9800 км, а за прошедшие полвека потеряла около 7400 км, снизив апогей (высшую точку орбиты) до 2400 км.

Он добавил, что пока не понятно, где может приземлиться спускаемый аппарат, но это произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.

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К слову, китайская орбитальная станция Tiangong-1 вошла в атмосферу и распалась над Тихим океаном.

ФОТО: Рixabay