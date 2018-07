От похудения до оргазма. 10 невероятных фактов о поцелуях

Сегодня все желающие могут “обмениваться своими душами” на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Мы собрали для вас 10 интересных и неожиданных фактов о поцелуях.

10 % жителей Земли никогда не целовались

В наши дни около 90% различных мировых культур разрешают поцелуи. Остальные 10% не делают это по разным причинам.

Например, в некоторых районах в Судане люди отказываются целоваться, из-за того, что считают, будто рот является зеркалом души, и они боятся, что их душа будет украдена во время прикосновения ко рту другого человека.

Происхождение слова

Не все знают, что слово “поцелуй” происходит от старого английского слова cyssan.

Никто не может дать точного ответа, как появилось слово cyssan, но некоторые люди подозревают, что оно просто отображало те звуки, которые производят люди во время поцелуя.

Поцелуи полезны для здоровья

Поцелуй на самом деле помогает укреплять иммунную систему.

Кроме того, поцелуи могут также помочь сохранить зубы чистыми. Дополнительное количество слюны, вырабатываемое во время поцелуя, вымывает опасные бактерии изо рта, сохраняя коренные зубы блестящими и белыми.

Поцелуи могут также снижать артериальное давление, так как в вашем животе начинают летать “бабочки”, а вместе с ними расширяются кровеносные сосуды, что заставляет ваше сердце дико стучать.

Сколько длится самый долгий поцелуй в мире?

В настоящее время мировой рекорд самого длинного поцелуя принадлежит влюбленной паре из Таиланда Эккачаю и Лаксане Тиранарат.

Они вошли в историю в 2013 году, непрерывно целуясь в течение 58 часов 35 минут и 58 секунд во время проведения конкурса Ripley’s Believe It Or Not Event.

Поцелуи наказуемы?

Во многих странах выражение своей привязанности к человеку в общественном месте до сих пор остается незаконным. Так, например, в Мексике профессор университета Мануэль Берумен был арестован за то, что поцеловал свою жену на публике. Однако в некоторых странах наказания за это чрезвычайно жестоки. В 2010 году мужчина из Саудовской Аравии был арестован за то, что обнимал и целовал женщину в людном месте. Он был признан виновным и приговорен к трем сериям ударов плетью по 30 ударов каждая и плюс четырем месяцам тюремного заключения.

Поцелуи помогают худеть!

Быстрый романтичный поцелуй сжигает приблизительно 2-3 калории, тогда как французский поцелуй сожжет более 5 калорий.

Сладкое время

В среднем человек проводит 20 160 минут (две недели) его жизни, целуясь.

Ох уж эти целовальщики!

Некий американец А. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека.

15 сентября 1990 года во время фестиваля, проходившего в его штате, он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,6 секунды.

Первый поцелуй на экране состоялся в 1896 году. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием Поцелуй.

А вы закрываете глаза, когда целуетесь?

Как правило, 66% людей закрывают глаза, целуясь. Остальные получают удовольствие, наблюдая за сменой эмоций на лицах их партнеров.

Поцелуй способен довести до оргазма

Некоторые женщины признались, что достигли оргазма, когда просто целовались, без какой бы то ни было генитальной стимуляции.

Данный факт подтвердила и сексолог Ава Каделл.

Она уверена, что если речь идет о женщинах, то для достижения оргазма прямой физический контакт необязателен, поскольку у них бывают разные уровни возбуждения.

Читайте: 5 удивительных фактов о поцелуях

К слову, ранее Факты ICTV писали, сколько длится идеальный секс.

ФОТО: Dreamstime.com