Как на сковородке. Землю охватила аномальная жара 

Метеорологи в последние дни регистрируют аномально высокую температуру в странах Северного полушария с умеренным климатом.

Причина аномальной жары – большие области теплового давления или тепловые купола, рассеянные по всему полушарию, пишет Science Alert.

В частности, в Канаде из-за жары погибли 33 человека. В Монреале 2 июля зафиксировали самую высокую температуру за 147 лет регулярных наблюдений – 36,6 градусов по Цельсию.

А в Северной Сибири, вдоль побережья Северного Ледовитого океана, где не ведутся постоянные погодные наблюдения, модельный анализ показал, что 5 июля температура была на 22 градуса выше нормы и составила 32 градуса по Цельсию.

– Это абсолютно невероятно и действительно одно из самых интенсивных событий в области тепла, которые я когда-либо видел на севере, – отмечает метеоролог Ник Хамфри.

Кстати, в Украине синоптики прогнозируют, что летом температура будет выше средних многолетних значений.

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