Загадочная находка в Александрии: раскопан саркофаг с “сюрпризом”

Во время раскопок на территории современной Александрии из-под фундамента старого дома были извлечены огромный 30-тонный саркофаг из черного гранита и необычная белая алебастровая голова статуи.

Возможно, голова статуи изображала похороненного человека. Об этом пишет Daily Mail.

Обследование саркофага показало, что он изготовлен из черного гранита: его высота составляет 185 см, длина – 265 см, ширина – 165 см. Айман Эшмави, руководитель отдела египетских древностей, сказал, что гробница была обнаружена на глубине 5 метров.

Он также отметил, что между крышкой и телом саркофага есть слой раствора, что указывает на его герметичность. На данный момент это самый большой саркофаг, когда-либо найденный в Александрии, и специалисты относят его к эпохе правления династии Птолемеев.

Извлечением находок занимались не археологи, а силы безопасности и службы местной власти. Здесь процветает черная археология и местные жители часто разрывают фундаменты в поисках древностей.

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К слову, ранее в Доме дельфинов в Помпеях археологи раскопали новые фрески.

ФОТО: Egypt Ministry of Antiquities/Facebook; Dreamstime.com