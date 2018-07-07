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Гороскоп на сегодня, 7 июля

День хорош для физической активности, соревнований, участия в дебатах.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

В этот день, 7 июля, есть вероятность чрезмерного применения силы, поэтому не забывайте оценивать последствия ваших действий и слов.

Постарайтесь направить ваши силы и эмоции в конструктивное русло: агрессию можно трансформировать при помощи активных физических действий или направить ее на разрушение чего-то старого и ненужного.

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Сегодня благоприятно проводить общеукрепляющие и оздоровительные процедуры, делать массаж, готовить лекарства.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, подстригание ногтей.

Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю со 2 по 8 июля для всех знаков зодиака.

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