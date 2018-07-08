Топ-7 необычных уловов рыбаков

День рыбака Украина ежегодно отмечает в каждое второе воскресенье июля. Праздник установленный президентским указом в 1995 году. В этот день все рыбаки вспоминают (если, конечно, забывают хоть на минутку) о своем самом большом улове.
А 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства, установленный решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.
В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары.
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А Факты ICTV предлагают вспомнить самые необычные уловы рыбаков.
К слову, напомним лучшие места в Киеве, где разрешена рыбалка, и за которую не нужно платить.
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