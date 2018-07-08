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Гороскоп на сегодня, 8 июля

Сегодня желательно снизить социальную активность.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

Побудьте наедине с собой, уделите время духовным практикам, медитации и физическому очищению.

В общении постарайтесь не вестись на провокации, проявляйте терпение и великодушие. Желательно избегать резких и рискованных действий, проявлять осторожность и осмотрительность.

Не стоит торопиться и принимать поспешные решения. Для успешного разрешения трудных вопросов подключайте творческий подход – сегодня есть вероятность совершить “прорыв” и увидеть проблему с неожиданной стороны.

Неблагоприятно: путешествия, надевание новой одежды.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2018.

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