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Колонизация Луны – Blue Origin назвала год

Американская компания Blue Origin заявила, что люди начнут колонизацию Луны в 2023 году.

Місяць

В компании Blue Origin заявили, что колонизация Луны людьми может начаться уже в 2023 году, сообщает Futurism.

До этого года корабль компании должен сесть на поверхности спутника Земли.

В Blue Origin добавили, что это станет возвращением человека на Луну.

Компания уже неоднократно говорила о планах по колонизации спутника Земли, однако только сейчас назвала конкретную дату.

Читайте: Когда на Землю упадет астероид и есть ли шанс спастись

К слову, ученые считают, что получить кислород на Марсе помогут цианобактерии.

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