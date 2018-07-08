SpaceX строит подводную лодку для спасения детей из пещеры в Таиланде

Инженеры компании SpaceX Илона Маска построят небольшую подводную лодку из корпуса ракеты Falcon для спасения тайских школьников из пещер.

Компании SpaceX удалось согласовать план спасения тайских школьников с властями страны.

– Еще больше хороших новостей из Таиланда. Основной путь (Спасения школьников. – Ред.) – это крошечная субмарина детских размеров, использующая трубу для перемещения жидкого кислорода ракеты Falcon в качестве корпуса. Она достаточно легкая, чтобы уместить двух водолазов и достаточно небольшая, чтобы пройти через узкие расщелины. А еще чрезвычайно прочная, – написал Илон Маск в Twitter.

По словам Маска, подводную лодку соберут из частей ракеты Falcon 9. В субмарине не будет много свободного места – только необходимое для того, чтобы туда мог поместиться небольшой взрослый человек или ребенок.

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Сборку подводной лодки SpaceX закончит в течение 8 часов, после 17-часового перелета она окажется в Таиланде.

Таким образом, Илон Маск предлагает альтернативу официальному плану тайских властей, который предусматривает откачку воды из пещеры и экстренный курс дайвинга для мальчишек. Когда уровень воды опустится, мальчики в сопровождении профессиональных дайверов будут по одному пытаться выбраться из пещеры.

Напомним, инженеры SpaceX прорабатывали несколько вариантов спасения школьников. Одним из них была надувная труба со встроенными воздушными замками.

Отказались ли от нее в связи с постройкой подводной лодки, пока неизвестно.

К слову, по данным CNN, власти Таиланда уже начали операцию по спасению детей из затопленной пещеры. К операции привлекли международную группу из 13 дайверов и пяти тайских “морских котиков”.

Фото: Joshua Lott/Getty Images