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В Китае создали искусственный интеллект, который может писать тексты

Китайская корпорация Alibaba создала искусственный интеллект, который умеет писать рекламные тексты.

Штучний інтелект

Китайская технологическая корпорация Alibaba разработала искусственный интеллект, который может генерировать рекламные тексты для интернет-магазинов, сообщает Kfund Media.

Бот способен генерировать до 20 тыс. строк текста.

Кроме того, искусственный интеллект прошел тест на возможность “говорить” человеческим языком.

Он научился писать рекламные тексты, анализируя контент двух торговых площадок – Tmall и Taobao. Искусственный интеллект должен стать помощником для копирайтеров на сайтах продаж.

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К слову, в Копенгагене (Дания) начали использовать программное обеспечение, которое помогает диспетчерам службы здравоохранения быстро диагностировать сердечный приступ по телефону, что спасает жизнь многим людям.

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