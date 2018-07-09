Гороскоп на сегодня, 9 июля

Сегодняшний день лучше всего посвятить духовным практикам, медитации, размышлениям.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

Благоприятным сегодня считается соблюдение поста или диеты.

В этот день может обостриться чувство справедливости, но не нужно из-за этого проявлять агрессию. Стоит подумать о том, как вывести отношения с близкими на новый уровень.

Также сегодняшний день подойдет для обучения и простых домашних дел.

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Нежелательно сегодня надевать новую одежду, брать и давать в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 для представителей всех знаков зодиака.