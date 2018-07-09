Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 9 по 15 июля 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Начало недели – время, когда ваши недоброжелатели будут особенно изобретательными и активными. Избегайте участия в закулисных интригах, сделайте все возможное, чтобы сохранить безупречную репутацию, иначе рискуете пострадать ни за что. В остальном же первая половина недели будет удачной. Значительно улучшится финансовое положение, удастся получить прибыль.

В первой половине недели рекомендуется заниматься самообразованием. Вы сможете преуспеть в учебе и значительно расширить свой кругозор. Это подходящее время для начала цикла обучения, причем удачно сложатся самостоятельные занятия. В этот период звезды советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к будущей туристической поездке: например, заняться оформлением виз, бронированием и покупкой билетов.

Выходные посвятите работе над теми делами, которые вы давно откладывали. Вы сможете добиться значительного успеха в будущем, если будете сосредоточены на воплощении планов, чем работе над текущими проблемами.

Гороскоп для Тельцов

Ваша неделя пройдет именно так, как вы спланировали. Поэтому старайтесь больше времени уделить работе, потому что вас может ожидать успех в конце недели. Проявляйте инициативность и не бойтесь брать на себя ответственность – это существенно улучшит ваш имидж на работе. Но вместе с тем не обещайте то, чего не в силах выполнить, это может негативно отразиться на вашей карьере. В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, это может спровоцировать лишние конфликты. Не допускайте вмешательства в решение личных вопросов родственников или друзей, это может только обострить нынешнюю ситуацию. Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. В среду вы можете рассчитывать на поддержку друзей и близких людей. Четверг – удачный день для деловых встреч.

Гороскоп для Близнецов

Когда все будут думать об отдыхе, вы будете бороться за профессиональный успех и признание. Звезды советуют посчитать, кто вам должен деньги, кто – какую-то услугу. В финансовых вопросах вас ждет успех, возможную прибыль от дела, которое вы не считали ранее успешным.

Эта неделя для вас пролетит очень скоро – дни будут насыщены событиями, изменениями и новыми встречами. Вам придется много работать и, возможно, даже задерживаться за работой допоздна. Но результат такой усердной работы не заставит себя долго ждать.

Однако в личной жизни атмосфера будет куда спокойнее. Если и будут случаться мелкие конфликты – решайте без чрезмерной эмоциональности и вы сможете избежать ссор. На выходных вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Особенно это касается личной жизни.

На выходных устройте романтическое свидание или просто сделайте сюрприз вашей второй половинке. Проведенное вместе время укрепит ваши отношения и повысит уровень доверия друг к другу.

Гороскоп для Раков

Любые задачи этой недели вам будут даваться очень легко. Особенно это касается работы – не бойтесь браться за новые проекты или за выполнение сложных задач. Результат не заставит себя долго ждать и вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение.

В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, это может спровоцировать лишние конфликты.

Одинокие представители знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи со старыми друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений. А вот выходные лучше провести в тихой компании, например с близкими друзьями, коллегами или соседями. Вы сможете не только хорошо провести время, но и решить насущные вопросы в необременительной атмосфере.

Гороскоп для Львов

Впереди у вас горячая и насыщенная неделя. Время будет течь так быстро, что вы сможете почувствовать легкое головокружение. Эту неделю посвятите также семейным делам, особенно, если у вас есть какие-то конфликты или нерешенные вопросы. Больше времени проводите с родными и вашей второй половинкой. Из-за вашего напряженного графика на работе – они испытывают недостаток внимания.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить лишнего. Пристальнее следите за собственными сбережениями – есть риск попасть в финансовую аферу, которая принесет существенные убытки. Также следите за своими карточками, на которых держите средства – вы можете потерять, поэтому будьте внимательны.

На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не огорчайтесь: вполне возможно, что изменения будут к лучшему. Не исключен визит старых друзей, которых вы давно не видели, или родственников, которые живут далеко.

Гороскоп для Дев

Любые задачи этой недели вам будут даваться очень легко. К тому же, на работе не стесняйтесь просить советов коллег и своего начальника – это поможет вам достичь новых высот.

Во второй половине недели вы сможете изменить свой режим дня и рацион питания таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете соблюдать диету, то сможете сбросить лишний вес в достаточно сжатые сроки. Также стоит обратить внимание на ваше физическое здоровье и увеличить физические нагрузки.

Отношения и на работе, и дома будут состоять хорошо. Больше внимания уделяйте своим любимым и детям. Проведенное время вместе поможет сделать ваши отношения более крепкими. Прислушайтесь к детям, они могут поделиться с вами своими проблемами и ждут вашей помощи.

Гороскоп для Весов

Эта неделя будет для вас успешной абсолютно во всем. На работе у вас наконец закончится поток дел, которые вам не нравилось выполнять, и вы сможете стабильно и спокойно приступать к выполнению более приятных дел.

Больше времени общайтесь со своими коллегами и позвольте себе в течение рабочего дня переключаться на беседы или просто на кофе. Это позволит снять градус напряжения и поможет вам расслабиться. А также вы зарекомендуете себя не только как прилежного работника, но и как человека, с которым интересно проводить время.

Во второй половине недели будьте осторожны с транспортом. Владельцам авто лучше не садиться за руль в четверг и пятницу, есть большой шанс попасть в аварию и потратить существенную сумму на ремонт автомобиля.

Гороскоп для Скорпионов

Хорошее настроение на этой неделе вас не покинет, а также на работе найдутся поводы для веселья и развлечений. Смотрите на свои дела с большим оптимизмом. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить своим дружеским отношениям.

Вторая половина недели обещает укрепление вашего творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшения физической формы. Сейчас можно заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Выходные стоит провести в компании ваших коллег по работе, или же устроить небольшой корпоратив собственными силами. Такое событие в будущем позволит вам продвинуться по карьере. Ведь заведете очень много полезных знакомств.

Гороскоп для Стрельцов

Эта неделя будет очень спокойной, поэтому не спешите в ваших делах и больше уделите время именно планированию. Также избегайте дискуссий и разговоров на “острые” темы, ведь вас будет очень легко разозлить.

Ваши личные отношения ждет пора обновления чувств. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз. Скорее всего, вам удастся сделать его более гармоничным. Желательно проявить фантазию, приподнести любимому человеку подарок или удивить его приятным сюрпризом.

Также эта неделя – хорошее время, чтобы спланировать или отправиться куда-то в путешествие. После напряженной недели позвольте себе полноценный отдых на выходных.

Гороскоп для Козерогов

На этой неделе все внимание будет приковано к вашей личной жизни, даже рабочие вопросы отойдут на второй план. Вас полностью окутает ощущение влюбленности, а новые отношения принесут массу положительных эмоций.

В среду вас ждет выполнение очень важной задачи. Поэтому несколько дней посвятите полностью подготовке и все сложится наилучшим образом.

Вторая половина недели окажется насыщенной на рабочие события – проявляйте инициативность и берите новые задачи. Это позволит вам существенно продвинуться в карьере или вовсе изменить ее направление.

Выходные лучше провести в кругу друзей, но не отказываться от новых знакомств, они смогут существенно повлиять на ваше будущее и помочь в ваших начинаниях.

Гороскоп для Водолеев

Держите все свои планы при себе и не рассказывайте о них людям, которым не очень доверяете. Ведь это может принести негативные последствия. Не исключено, что на этой неделе у вас может оказаться крупная сумма денег – не тратьте все сразу, а детально продумывайте каждую свою покупку.

В отношениях с близкими – максимально сохраняйте спокойствие, ведь ваша эмоциональность может привести к нежелательным конфликтам. Не принимайте поспешных решений самостоятельно, а советуйтесь с вашей второй половинкой или родственниками. Это убережет вас от лишних расходов или неприбыльных решений.

Выходные посвятите рабочим вопросам, которые давно вам мешали двигаться дальше. Воскресенье – благоприятный день для работы над документами.

Гороскоп для Рыб

Ваша склонность к стремительному принятию решений приведет к тому, что многие детали останутся за кадром, потому возникнут неожиданные препятствия. Начало недели вас порадует: вы познакомитесь с интересными людьми, совершите увлекательную поездку и помиритесь с тем, с кем давно имеете конфликт. Во второй половине рабочей недели настроение могут испортить неожиданные новости, но ненадолго.

На выходных устройте себе отдых в семейной обстановке, или в кругу близких друзей. Уделите достаточно времени своим близким – проведите общий вечер с родителями или второй половинкой. Эта неделя – лучшее время для решения конфликтов и планирования будущих совместных шагов. В том числе и планирования дорогих покупок.