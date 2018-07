Назван лучший роман за 50 лет – рецензии

Английский пациент получил премию Золотой букер.

Отмечается, что книга удостоена специальной награды как лучшая, написанная на английском языке за 50 лет существования премии.

We are delighted to announce our #ManBooker50 winner is The English Patient by Michael Ondaatje @BloomsburyBooks. Read more here: https://t.co/DGBTcHeJ4X pic.twitter.com/gHfYDwDirL

