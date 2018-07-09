Назван лучший роман за 50 лет – рецензии

Лучшим романом за последние 50 лет, по версии специального жюри Букеровской премии, стала книга канадского писателя Майкла Ондатже Английский пациент. Награда была учреждена к 50-летнему юбилею премии. Мы собрали рецензии на произведение.

Английский пациент получил премию Золотой букер.

Отмечается, что книга удостоена специальной награды как лучшая, написанная на английском языке за 50 лет существования премии.

We are delighted to announce our #ManBooker50 winner is The English Patient by Michael Ondaatje @BloomsburyBooks. Read more here: https://t.co/DGBTcHeJ4X pic.twitter.com/gHfYDwDirL — Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 8 июля 2018 г.

В шорт-лист Золотого букера, отобранный еще в конце мая, вошли:

В свободном государстве Видиадхара Найпола как представитель литературы 1970-х гг.

Лунный тигр Пенелопы Лайвли – 80-х

Английский пациент – 90-х

Волчий зал Хиллари Мантел – 2000-х

Линкольн в Бардо Джорджа Макрума – 2010-х

Букеровскую премию за Английского пациента Майкл Ондатже получил в 1992 г.

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К слову, мотив романа Ондатже в 1996 году стал основой одноименного фильма британского режиссера Энтони Мингелла с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош в главных ролях.

Кстати, картина завоевала 9 премий Оскар в 1997 году, включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Факты ICTV собрали рецензии от читателей на книгу:

1. “Сильная, пронзительная, берущая за душу история, удостоенная Букеровской премии в 1992г. Противоречивый роман, вызывающий споры, ибо его восприятие кардинально разное. Я слышала немало негатива в адрес этой вещи, аж сама побаивалась браться… А в итоге я в восторге! В полнейшем и непередаваемом. Это роман как путешествие по географической карте, умещающей целый мир на своей плоскости. Это роман, который хочется читать в тишине и спокойствии, забыв обо всем и замирая. Это роман, каждым фрагментом которого хочется наслаждаться. Это роман, который ты собираешь по разрозненным кусочкам, следя за тем, как автор умело перескакивает с одного момента на другой, сплетая сюжет и вырисовывая каждого персонажа очень тонко. Это роман с очень напряженным и драматичным сюжетом. Здесь все на грани и надрывно. Все очень болезненно, глубоко и проникновенно. Тяжелые судьбы и интересный сюжет очень удачно оттеняет незамысловатый стиль языка. Возможно, просто и безыскусно, но как цепляет-то… как цепляет. Наверно, о сложном можно написать только вот так просто…”

2. “Как же давно я ждала такую книгу, где ты действительно полностью погружаешься в эту историю, проживаешь ее с героями, волнуешься за них, где некоторые фразы просто до дрожи, где постоянно хочется цитировать героев, настолько все фрагменты в этой книге, как пазлы, подходят к друг другу, складываются в одну трагическую историю. Книгу я искала долго, и нашла, перед Вами именно такая книга. Хотела прочитать ее быстро, не стала, не читала в метро или в транспорте, просто не могла, в нее надо погрузиться, чтобы все лишние ушло, звуки, шум, только ты и книга – все, что остается, когда вы наедине. Эта книга как бокал изысканного вина – конечно, хочется не торопясь насладиться ее, хотелось растянуть удовольствия подольше. В моей рецензии будет много фраз, предложений из книги, уже прошла неделя как я прочитала ее, но до сих пор послевкусие не отступает, и вроде начала читать новую книгу, но нет я до сих пор на вилле в Сан-Джироламо.”

3. “Я уже давно для себя поняла, что для хорошего восприятия книги мне нужны не только интересный сюжет/персонажи, но и гармоничный, приправленный художественными изысками, слог. И если ко второму у меня нет абсолютно никаких вопросов, можно даже повосторгаться отдельными описаниями и яркими образами, созданными автором, то вот первое… Не зацепило. И, если честно, было скучно читать, постоянно смотрела на количество страниц, которые остались до конца.”

Отрывок из книги:

Напомним, Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать за лето.

Фото: Stuart C. Wilson/ Getty Images, скрин фильма Английский пациент