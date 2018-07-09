Ученые назвали планеты, которые подходят для жизни больше, чем Земля

Ученые считают, что суперпланеты могут стать первыми колониями людей.

Ученые считают, что так называемые суперпланеты могут стать первым местом, где будут располагаться колонии людей, поскольку они более пригодны для жизни, чем Земля, сообщает Business Insider.

Исследователи еще собирают данные о суперпланетах, однако наличие на них воды и твердой поверхности уже является отправной точкой. Одна из таких планет может иметь радиус в 10 раз больше земного, а ее масса может в 10 раз превышать массу нашей планеты, что делает ее идеальным домом.

Поскольку у планеты с большей массой мощнее гравитационное поле, то и она сможет удерживать больше молекул и образовывать толстую атмосферу. Благодаря этому защита от космической радиации будет лучше.

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Также поверхность на суперпланете может быть более плоской. По словам ученых, такая ситуация может привести к тому, что она будет измельченная на десятки островов.

Единственной проблемой является то, что планету с такой сильной гравитацией будет очень не просто покинуть, поскольку понадобится гораздо больше топлива для старта космического аппарата.

К слову, американская компания Blue Origin заявила, что люди начнут колонизацию Луны в 2023 году.