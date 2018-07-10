Во время перелета собака одной из семей начала подавать признаки недомогания, из-за чего ее пришлось спасать экипажу самолета.

Во время перелета у 3-летнего бульдога Стивена и Мишель Берт появились признаки недомогания. Его язык начал окрашиваться в синий цвет и животное тяжело дышало, из-за чего его пришлось спасать экипажу самолета, сообщает ABC News.

– На всех нас оказывают влияние давление в салоне и колебание кислорода. Но тот факт, что экипаж был отзывчивым и внимательным к ситуации, возможно, спас жизнь собаки, – написала Мишель Берт в Facebook.



Один из членов экипажа увидел, что бульдогу очень плохо и решил, что тот переохладился. Он принес ему лед, но это не помогло.

Тогда мужчина решил использовать кислородную маску, чтобы спасти собаку. Это действительно помогло, потому что у животного была гипоксия.





Экипаж самолета спас умирающую собаку пассажирки, нарушив правила / 3 фотографии

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К слову, в Бразилии местный житель Жоао Аугусто поймал собаку, которая выпала с девятого этажа.

Фото: The Everyday Jumpseater/Стивен и Мишель Берт