PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 10 июля/

Гороскоп на сегодня, 10 июля

День подходит для активных действий, направленных на завершение.

Гороскоп

В этот день хорошо заканчивать начатые дела, выполнять данные обещания, отдавать долги, пишет ASTRO.EXPERT.

Благоприятны занятия спортом, активные прогулки, физический труд.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

Энергии дня могут добавить импульсивности, поэтому постарайтесь не совершать крупные спонтанные покупки, так как есть риск потратить больше, чем вы ожидаете.

Неблагоприятно: давать в долг.

Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака с 9 по 15 июля 2018 года.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка