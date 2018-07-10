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Укрпочта запустила мобильное приложение

Укрпочта создала мобильное приложение и чат-бота, а печатные оповещения заменила на СМС и сообщение Viber.

Укрпошта додаток

Приложение Укрпочты разработано для максимально удобного пользования услугами, сообщает пресс-служба.

Через приложение пользователи могут отслеживать и оформлять отправления, рассчитывать стоимость отправлений, вызвать курьера, искать отделения и индексы, а также осуществлять перевод между картами.

Скачать приложение можно по ссылке.

Кроме того, Укрпочта запустила чат-ботов в Viber, Telegram и Facebook Messenger, а также запустила для пользователей Личный кабинет и API для e-commerce.

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К слову, ранее в работе ПриватБанка произошел массовый сбой – не работали банкоматы и терминалы самообслуживания, не производилась оплата в POS-терминалах, а также платежи в приложениях Приват24 и Liqpay.

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