Укрпочта запустила мобильное приложение

Укрпочта создала мобильное приложение и чат-бота, а печатные оповещения заменила на СМС и сообщение Viber.

Приложение Укрпочты разработано для максимально удобного пользования услугами, сообщает пресс-служба.

Через приложение пользователи могут отслеживать и оформлять отправления, рассчитывать стоимость отправлений, вызвать курьера, искать отделения и индексы, а также осуществлять перевод между картами.

Скачать приложение можно по ссылке.

Кроме того, Укрпочта запустила чат-ботов в Viber, Telegram и Facebook Messenger, а также запустила для пользователей Личный кабинет и API для e-commerce.

Читайте: На Укрпочте теперь можно рассчитываться карточкой