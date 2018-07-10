Отдых в Скадовске 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Скадовск считается одним из лучших курортов для детей. Факты ICTV предлагают вариант недорогого отдыха в Украине.

Скадовск – это популярный курорт на Черном море, который находится в Херсонской области.

Целебные природно-климатические условия города привлекают отдыхающих со всей Украины. Морской воздух и аромат степных трав насыщают атмосферу озоном, бромом и йодом. Здесь действуют множество здравниц.

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Главная достопримечательность – остров Джарылгач, который известен своими уникальными чистыми и мелкопесчаными пляжами.

Как добраться

От Киева до Скадовска 654 км.

Поезд

Если ехать на поезде, тогда нужно покупать билет до Херсона (цена из Киева – от 128 грн). Потом пересесть на маршрутку до Скадовска (76 грн). Ехать придется около двух часов.

Автобус

Прямой автобус из Киева до Скадовска будет стоить 450 гривен (время в пути – 14 часов). Также можно доехать сначала до Херсона за 400 гривен (8 часов в пути), а потом из Херсона до Скадовска. Проезд на маршрутке будет стоить 76 гривен (ехать 2 часа). По цене разница небольшая, но можно сэкономить 4 часа.

Где жить

Отели

Мармарис

Отель находится в тихом месте западной части Скадовска. До пляжа и моря – 10-15 мин. Недалеко продовольственный магазин, рынок и дельфинарий.

В номерах есть кондиционер, плазменный телевизор, холодильник, холодная и горячая вода круглосуточно.

На территории отеля есть летний ресторан.

Проживание в стандартном двухместном номере обойдется с 16.06 по 15.07 – 820 гривен. С 16.07 по 30.08 – 930 гривен. Цена указана за номер.

Cherry Hotel

Расположен в центре Скадовска. До моря и центрального рынка идти 10 мин. Рядом есть продовольственный магазин. По пути к морю расположены ресторан, банк, интернет-кафе, аптека.

В номерах есть холодильник, телевизор и вентилятор.

На территории и в номерах работает Wi-Fi.

В отеле есть кухня-столовая, укомплектованная газовыми плитами с вытяжкой, мойкой, мебелью и необходимой посудой.

Во дворе есть беседка и мангал.

Стоимость двухместного номера – 350 гривен в сутки. Цена указана за номер.

Адмирал Нельсон

Отель находится всего в 150 метрах от песчаного пляжа Черного моря. К услугам гостей бассейн и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть кондиционер, телевизор со спутниковым телевидением, холодильник, санузел с душевой кабиной.

Цена за двухместный номер в июне – 700 гривен, в июле и августе – 900 гривен. В стоимость проживания включен завтрак – шведский стол.

Пансионаты

Лазурное

Пансионат находится на самом берегу Черного моря и имеет собственную пляжную зону. Рядом находится полуостров Джарылгач.

На территории есть детская площадка.

В пансионате можно заказать 3-разовое питание. Цена – 150 гривен в сутки.

Стоимость проживания в июле-августе – 250 гривен с человека.

Четырехместный номер с санузлом общего пользования на этаже обойдется в 100 грн с человека.

Южный

Пансионат расположен в уникальной курортной зоне – украинской Ривьере, где смешиваются морской и степной климат.

Это одна из здравниц Скадовска. Здесь можно оздоровить детей с хроническими заболеваниями горла, носа, бронхов, а также взрослых с болезнями костно-мышечной системы, органов движения, органов дыхания.

Территория пансионата расположена вблизи моря и представляет собой парковую зону.

На территории есть столовая, детская площадка с песочницей, спортивная площадка, бассейн, бильярд и настольный теннис.

Проживание в стандартном двухместном номере будет стоить 192 гривны в сутки с человека.

Жасмин

Пансионат находится в 5 минутах ходьбы до моря и центрального рынка.

В номере есть холодильник, телевизор, интернет, кондиционер и Wi-Fi.

На территории есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Стоимость двухместного номера – 300 гривен в сутки. Цена указана за номер.

Частное жилье

В Скадовске можно снять, как целый дом, так и просто комнату.

Стоимость двухэтажного дома, в котором комфортно могут разместиться 6 человек, составит 850 грн в сутки. До моря идти 10 минут.

Пляжи в Скадовске

Скадовск пользуется большой популярностью у семей с маленькими детьми из-за мелкого и теплого моря.

Берег на пляжах песчаный. Здесь есть бетонные плиты со ступеньками с удобным спуском к морю.

Основная часть пляжей бесплатная.













Отдых в Скадовске 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений / 7 фотографий

Развлечения в Скадовске

Аквапарк Акватория

Аквапарк находится в 30 метрах от моря. Он позиционирует себя, как комплекс для отдыха всей семьей, поэтому тут представлены не только горки для детей, но и множество взрослых аттракционов.

Стоимость билета для взрослых и детей одинаковая. С 9.00 до 20.00 – 200 гривен. С 14.00 до 20.00 – 150 гривен. Детям до 3 лет бесплатно.

Дельфинарий Акварель

Программа идет в дельфинарии идет 3 часа. После нее можно сфотографироваться и поплавать с дельфинами.

Стоимость билетов:

Шоу дельфинов (сектора С, А 1-2 ряд, В 1-4 ряд ) – 250 грн.

Шоу дельфинов (сектора С, А 3-6 ряд, В 5-6 ряд ) – 200 грн.

Купание с дельфином (5 мин) – 850 грн.

Купание с дельфином (10 мин) – 1100 грн.

Фото с дельфинами на фотоаппарат посетителя – 100 грн.

Профессиональное фото формата А-5 – 120 грн.

Профессиональное фото формата А-4 – 150 грн.

Фото с морским котиком на фотоаппарат посетителя – 70 грн.

Ночной клуб MIAMI

По отзывам пользователей foursquare, это лучший клуб в городе.

Здесь есть бассейн с морской водой и шезлонги. Днем стоимость входа – 150 гривен с человека.

Вечером проходит музыкальная программа. Регулярно выступают диджеи из Киева и других городов Украины.

Цены на продукты в Скадовске

Продукты питания в Скадовске лучше всего покупать на рынке. Здесь цены очень разнятся, но если хорошо поискать, то можно купить овощи и фрукты по приемлемой стоимости.

Напомним, Факты ICTV помогают собрать самые необходимые вещи для отдыха за рубежом, на море, в горах или дома. Мы изучили модные тенденции, узнали многое про практичное использование разных вещиц, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.