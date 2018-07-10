Отдых в Скадовске 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Скадовск считается одним из лучших курортов для детей. Факты ICTV предлагают вариант недорогого отдыха в Украине.
Скадовск – это популярный курорт на Черном море, который находится в Херсонской области.
Целебные природно-климатические условия города привлекают отдыхающих со всей Украины. Морской воздух и аромат степных трав насыщают атмосферу озоном, бромом и йодом. Здесь действуют множество здравниц.
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Главная достопримечательность – остров Джарылгач, который известен своими уникальными чистыми и мелкопесчаными пляжами.
Как добраться
От Киева до Скадовска 654 км.
Поезд
Если ехать на поезде, тогда нужно покупать билет до Херсона (цена из Киева – от 128 грн). Потом пересесть на маршрутку до Скадовска (76 грн). Ехать придется около двух часов.
Автобус
Прямой автобус из Киева до Скадовска будет стоить 450 гривен (время в пути – 14 часов). Также можно доехать сначала до Херсона за 400 гривен (8 часов в пути), а потом из Херсона до Скадовска. Проезд на маршрутке будет стоить 76 гривен (ехать 2 часа). По цене разница небольшая, но можно сэкономить 4 часа.
Где жить
Отели
Мармарис
Отель находится в тихом месте западной части Скадовска. До пляжа и моря – 10-15 мин. Недалеко продовольственный магазин, рынок и дельфинарий.
В номерах есть кондиционер, плазменный телевизор, холодильник, холодная и горячая вода круглосуточно.
На территории отеля есть летний ресторан.
Проживание в стандартном двухместном номере обойдется с 16.06 по 15.07 – 820 гривен. С 16.07 по 30.08 – 930 гривен. Цена указана за номер.
Cherry Hotel
Расположен в центре Скадовска. До моря и центрального рынка идти 10 мин. Рядом есть продовольственный магазин. По пути к морю расположены ресторан, банк, интернет-кафе, аптека.
В номерах есть холодильник, телевизор и вентилятор.
На территории и в номерах работает Wi-Fi.
В отеле есть кухня-столовая, укомплектованная газовыми плитами с вытяжкой, мойкой, мебелью и необходимой посудой.
Во дворе есть беседка и мангал.
Стоимость двухместного номера – 350 гривен в сутки. Цена указана за номер.
Адмирал Нельсон
Отель находится всего в 150 метрах от песчаного пляжа Черного моря. К услугам гостей бассейн и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть кондиционер, телевизор со спутниковым телевидением, холодильник, санузел с душевой кабиной.
Цена за двухместный номер в июне – 700 гривен, в июле и августе – 900 гривен. В стоимость проживания включен завтрак – шведский стол.
Пансионаты
Лазурное
Пансионат находится на самом берегу Черного моря и имеет собственную пляжную зону. Рядом находится полуостров Джарылгач.
На территории есть детская площадка.
В пансионате можно заказать 3-разовое питание. Цена – 150 гривен в сутки.
Стоимость проживания в июле-августе – 250 гривен с человека.
Четырехместный номер с санузлом общего пользования на этаже обойдется в 100 грн с человека.
Южный
Пансионат расположен в уникальной курортной зоне – украинской Ривьере, где смешиваются морской и степной климат.
Это одна из здравниц Скадовска. Здесь можно оздоровить детей с хроническими заболеваниями горла, носа, бронхов, а также взрослых с болезнями костно-мышечной системы, органов движения, органов дыхания.
Территория пансионата расположена вблизи моря и представляет собой парковую зону.
На территории есть столовая, детская площадка с песочницей, спортивная площадка, бассейн, бильярд и настольный теннис.
Проживание в стандартном двухместном номере будет стоить 192 гривны в сутки с человека.
Жасмин
Пансионат находится в 5 минутах ходьбы до моря и центрального рынка.
В номере есть холодильник, телевизор, интернет, кондиционер и Wi-Fi.
На территории есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Стоимость двухместного номера – 300 гривен в сутки. Цена указана за номер.
Частное жилье
В Скадовске можно снять, как целый дом, так и просто комнату.
Стоимость двухэтажного дома, в котором комфортно могут разместиться 6 человек, составит 850 грн в сутки. До моря идти 10 минут.
Пляжи в Скадовске
Скадовск пользуется большой популярностью у семей с маленькими детьми из-за мелкого и теплого моря.
Берег на пляжах песчаный. Здесь есть бетонные плиты со ступеньками с удобным спуском к морю.
Основная часть пляжей бесплатная.
Развлечения в Скадовске
Аквапарк Акватория
Аквапарк находится в 30 метрах от моря. Он позиционирует себя, как комплекс для отдыха всей семьей, поэтому тут представлены не только горки для детей, но и множество взрослых аттракционов.
Стоимость билета для взрослых и детей одинаковая. С 9.00 до 20.00 – 200 гривен. С 14.00 до 20.00 – 150 гривен. Детям до 3 лет бесплатно.
Дельфинарий Акварель
Программа идет в дельфинарии идет 3 часа. После нее можно сфотографироваться и поплавать с дельфинами.
Стоимость билетов:
Шоу дельфинов (сектора С, А 1-2 ряд, В 1-4 ряд ) – 250 грн.
Шоу дельфинов (сектора С, А 3-6 ряд, В 5-6 ряд ) – 200 грн.
Купание с дельфином (5 мин) – 850 грн.
Купание с дельфином (10 мин) – 1100 грн.
Фото с дельфинами на фотоаппарат посетителя – 100 грн.
Профессиональное фото формата А-5 – 120 грн.
Профессиональное фото формата А-4 – 150 грн.
Фото с морским котиком на фотоаппарат посетителя – 70 грн.
Ночной клуб MIAMI
По отзывам пользователей foursquare, это лучший клуб в городе.
Здесь есть бассейн с морской водой и шезлонги. Днем стоимость входа – 150 гривен с человека.
Вечером проходит музыкальная программа. Регулярно выступают диджеи из Киева и других городов Украины.
Цены на продукты в Скадовске
Продукты питания в Скадовске лучше всего покупать на рынке. Здесь цены очень разнятся, но если хорошо поискать, то можно купить овощи и фрукты по приемлемой стоимости.
Напомним, Факты ICTV помогают собрать самые необходимые вещи для отдыха за рубежом, на море, в горах или дома. Мы изучили модные тенденции, узнали многое про практичное использование разных вещиц, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.