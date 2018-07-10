Владение iPhone является основным признаком высокого достатка – ученые

Ученые проанализировали отличия между разными социальными группами в США и обнаружили связь между высокими доходами и iPhone. Оказалось, что владение гаджетом – самый надежный признак того, что человек хорошо зарабатывает.

Об этом говорится в исследовании ученых из Национального бюро экономических исследований США Mediamark Research Intelligence.

В своей работе экономисты Марианна Бертран и Эмир Каменика выяснили, что ни один отдельный бренд не указывал на высокие доходы так же точно, как iPhone.

По данным ученых, в 69,1% случаев владельцы iPhone оказывались людьми с хорошим заработком.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что смартфон от Apple стал основным признаком высокого дохода. К этой категории учёные отнесли тех, которые зарабатывают за квартал больше, чем другие люди того же типа домохозяйств (одиночки, с женой, с детьми и т.д.).

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Надежным индикатором высоких доходов по данным ученых также стали владельцы iPad. Среди них шанс найти обеспеченных людей 66,9%.

Среди владельцев Android люди с высокими доходами встречаются в 59.5% случаев.

Также надежным маркером “обеспеченности” оказалось использование связи Verizon.

Ученым удалось проанализировать данные только в период до 2016 года так как к 2018 году ситуация уже могла измениться. Apple стала выпускать более дорогие устройства и в то же время продолжила поддерживать старые смартфоны, снизив на них цену.

Исследователи также проанализировали данные о продуктах и брендах, указывающих на высокий доход за 1992 и 2004 годы. В 1992 году основным индикатором благосостояния было владение посудомоечной машиной, а в 2004 году — покупка нового автомобиля.

Ранее сообщалось, что Apple готовится к выпуску бюджетного iPhone.

Фото: 9to5mac.