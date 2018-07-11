Топ-5 стран мира, где нужно обязательно побывать в этом году

Есть страны, которые обязательно нужно посетить в своей жизни. Мы составили список из 5 таких стран и объяснили, почему выбор пал именно на них. Собирайте чемоданы.

Какие страны стоит посетить, что в них особенного и как добраться из Украины.

Все страны своеобразные и интересные по-своему.

Надеемся, что вы не из тех, кто считает, что путешествия – это напрасная трата времени и денег.

Потому что это материал для тех, кто уверен, что впечатления и новый интересный опыт – это лучше любого iPhone, Segway или на что вы там еще собираете, экономя на поездках.

Желаем, чтобы вы посетили все 197 стран мира, прочувствовали на себе культуры разных народов, насладились многогранной природой и получили неугасающие воспоминания.

5 стран, которые нужно обязательно посетить

Португалия

Самобытная, яркая и страстная.

Это страна с невероятными пляжами, вкуснейшей кухней и терпким вином придется по вкусу даже самым требовательным туристам.

Тут сохранилось огромное количество средневековых замков. А также эта страна считается одним из главных гольф-направлений Европы и мира.

Португалия – это ближайшая страна, куда можно поехать серфить.

На берегах Атлантического океана часто проводят соревнования и съезды известных серфингистов.

Кстати, поговаривают, что те, кто однажды стал на волну, больше не сможет без этого жить.

Из Украины легче всего добраться на самолете. В среднем авиабилет в Португалию украинцу обойдется от 4 000 грн на WizzAir. Если брать билеты за несколько месяцев, то есть возможность приобрести и до 3 000 грн.

Можно, конечно, и на автобусе/машине, однако такая поездка у вас займет почти двое суток и может оказаться дороже, чем авиабилет.

Исландия

Северное сияние, пейзажи, множество фантастических водопадов и гейзеров – вот почему стоит поехать в Исландию.

Еще сюда едут ради тематики “вулканизма”, то есть смотрят вулканы, поля извергнутой и застывшей сотни лет назад лавы, пещеры, образованные лавой, горячие источники.

В Исландии удивительный климат благодаря Гольфстриму: даже летом здесь лежит снег на очень небольшой высоте, но теплые океанские течения делают климат относительно мягким.

Стоит отметить, что добраться в Исландию – дорогое удовольствие, на которое стоит накопить. Лучше один раз увидеть вживую, чем прочесть сотни материалов с фото.

Так что, хотите увидеть “Исландию в миниатюре” и недорого – летите на острова Лансерот и Мадейра, куда Ryanair доставит вас из Европы за 20-30 евро.

Хотите те же вулканы, застывшую лаву и горячие источники на фоне величественной северной природы – держите кошелек шире и летите в Исландию.

Финляндия

Тут все просто: в этом году Финляндия обогнала Норвегию в рейтинге самых счастливых стран. Просто интересно, как и чем живет самое счастливое население.

Эта страна славится чистейшим воздухом и уникальными пейзажами. Тут тысячи озер и лесов, которые всегда рядом, где бы вы ни находились.

В Финляндии насчитывается 40 национальных парков. Кстати, тут тоже можно насладиться Северным сиянием.

В финской Лапландии его можно увидеть примерно 200 раз в году на фоне безоблачного неба. Ну, конечно, еще нужно встретиться с Санта Клаусом и снова поверить в сказку, благодаря особенной атмосфере.

К тому же, Финляндия – одна из лучших стран, где можно просто насладиться тишиной.

Из Украины можно легко и недорого (от 2 500 грн и выше) добраться на самолете за 5 часов, либо еще дешевле – на автобусе, однако тащиться придется около 30 часов.

Вьетнам

Во-первых, это одна из самых дешевых стран для путешественников. Дневной бюджет на двоих в среднем $54, где $21 заберет жилье, питание — $19, а транспорт и развлечения где-то $14.

Тут можно освоить кайт в Муйне, увидеть рисовые террасы Сапы, прокатиться на лодочке по Драконьей бухте, отлежаться на райском пляже острова Фукуок или полюбоваться императорским дворцом в Хюэ – это во-вторых.

К слову, тут можно арендовать байк на день за $5 – и вполне насладиться азиатскими пейзажами и атмосферой.

Сама страна очень дешевая, однако не советуем брать прямой рейс из Украины во Вьетнам – это будет дорого.

Для того, чтобы долететь дешевле, стоит приобрести билеты на рейс из Киева в Бангкок, Пекин или на Шри-Ланку, а там сесть в самолет Air Asia. Это азиатский лоукостер сродни европейскому Ryanair, так что дешево доставит вас в любую точку континента.

Люксембург

Тут тоже все просто: в Люксембурге самые высокие зарплаты в мире.

В государстве также самая высокая в мире официальная минимальная зарплата, которая составляет $1921, а средний заработок в Люксембурге составляет на сегодняшний день рекордные $4 090.

Интересно посмотреть, как живет общество с самыми высокими зарплатами на этой планете.

К тому же, маленький Люксембург может вас удивить. Тут действительно много достопримечательностей, достойное место среди которых занимают великолепные замки.

Обзорная экскурсия по городу, Национальный музей, готический собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога, Эш-Сюр-Альзет, Эслинг, Национальный музей истории и искусства – это все компактный, но очень интересный Люксембург.

Полететь из Украины можно за 3 000 грн и выше. Это займет 7 часов вашего времени. Ехать на наземном транспорте нужно 34 часа, что заберет в среднем 2 200 грн.

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