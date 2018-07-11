В США умерла самая уродливая собака в мире

9-летний английский бульдог по кличке Жа Жа скончался во сне.
Об этом изданию Star Tribune сообщила его хозяйка Меган Брейнард.
Жа Жа был найден в питомнике в Миссури (США), когда ему было 5 лет.
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Брейнард приютила его спустя год. Она назвала пса в честь актрисы Жа Жа Габор.
Напомним, 24 июня в городе Петалума (Калифорния, США) прошел конкурс на самую уродливую собаку. Этот титул получил бульдог Жа Жа. У собаки отвисший язык, кривые мускулистые передние лапы и выступающие зубы.
Конкурс на самую уродливую в мире собаку проводится вот уже 30 лет.
Фото: news.sky.com.
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