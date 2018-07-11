PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / В США умерла самая уродливая собака в мире/

В США умерла самая уродливая собака в мире

9-летний английский бульдог по кличке Жа Жа скончался во сне.

самая уродливая собака

Об этом изданию Star Tribune сообщила его хозяйка Меган Брейнард.

Жа Жа был найден в питомнике в Миссури (США), когда ему было 5 лет.

Читайте: В Индии мыши обгрызли в банкомате купюры на миллион

Брейнард приютила его спустя год. Она назвала пса в честь актрисы Жа Жа Габор.

Напомним, 24 июня в городе Петалума (Калифорния, США) прошел конкурс на самую уродливую собаку. Этот титул получил бульдог Жа Жа. У собаки отвисший язык, кривые мускулистые передние лапы и выступающие зубы.

Конкурс на самую уродливую в мире собаку проводится вот уже 30 лет.

Фото: news.sky.com.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка