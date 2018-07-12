Apple раскрыла характеристики новых MacBook Pro

Компания Apple представила обновленные MacBook Pro с новыми процессорами.

Компания Apple представила обновленные модели MacBook Pro, в которых установлены процессоры Intel восьмого поколения, сообщает TechRadar.

Все модели оснащены клавиатурой, которая отличается более тихой работой.

Характеристики ноутбуков зависят от размера экрана. 15-дюймовая версия получила усиленный 6-ядерный процессор Intel i7 или i9 на 2,9 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ SSD-памяти. За графику отвечает Radeon Pro.

13-дюймовая версия оборудована четырехядерным процессором Intel i5 или i7 и видеокартой Intel Iris Plus. У ноутбука 16 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ памяти на жестком диске.

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Стоимость 13-дюймового ноутбука составляет $1,8 тыс., а 15-дюймового – $2,4 тыс.

К слову, компания Apple запатентовала дизайн для переносного монитора артериального давления – манжет с датчиком, который отслеживает давление.