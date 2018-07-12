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Без плесени и ржавчины – как выбрать икру в Украине

Эксперт рассказал, как проверить качество икры в магазинах и на рынках.

Ікра

Эксперт Максим Несмеянов в программе Ранок у великому місті показал, как отличить качественную икру от непонятной подделки.

Если быть недостаточно внимательными, то вместе с деликатесом на тарелку можно получить и плесень. Именно ее эксперт нашел в банке с икрой в одном из магазинов.

Иногда на банках можно встретить непонятные маркировки и увидеть икру в одноразовой посуде.

– Максимум ее можно открыть и держать 6 часов. А в пластике вообще температурный режим не держится. Когда она была сделана – не понятно. Откуда завезена – не понятно, – говорит Несмеянов.

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При покупке икры также важно смотреть на дату производства и сроки ее годности. Если продукт продают на вес, то он, вероятно, уже просрочен.

К слову, за первые пять месяцев 2018 года больше всего выросли цены на овощи и фрукты: на 20,9% и 15,7% соответственно.

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