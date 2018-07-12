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Люди станут рабами. Как роботизация может изменить мир

Эксперты считают, что рост автоматизации может привести к торговле людьми и рабству.

Британская компания Verisk Maplecroft выпустила доклад, в котором рассказывается, как рост автоматизации на производственных предприятиях в бедных странах может привести к росту случаев рабства и торговли людьми.

Из-за роста автоматизации в ближайшие 20 лет в таких странах, как Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Камбоджа около 56% рабочих могут потерять рабочие места.

Исследователи считают, что люди, которые потеряли работу и не имеют должной квалификации для быстрой адаптации будут конкурировать за рабочие места с низкой оплатой труда. Это, в свою очередь, приведет к эксплуатации подобных рабочих.

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Больше всего могут пострадать рабочие, занятые в сельском хозяйстве, промышленном производстве, строительстве, розничной торговле и сфере услуг.

По словам экспертов, правительствам следует принять меры для адаптации и образования будущих поколений.

К слову, разработчика из Калифорнии (США) и соучредителя стартапа Renly Ибрагима Диалло уволила компьютерная программа.

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