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Сколько стоит идеальный подарок

По правилам этикета, чаще всего, не рекомендуется дарить дорогие подарки.

Подарунок

По правилам этикета, не следует дарить слишком дорогие подарки, поскольку они могут поставить человека в неловкое положение, сообщает Sravni.

В светском этикете не рекомендуют дарить слишком дорогие подарки.

– Если вы предполагаете, какой примерный доход у человека, то стоимость подарка в денежном эквиваленте должна составлять примерно 5% от его дохода, – добавляет специалист.

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При выборе делового подарка лучше всего обращать внимание на его индивидуальность, качество и оригинальность.

– Согласно правилам этикета, деловой подарок не должен быть дорогим. Такой подарок может поставить человека, которому он преподносится, в неловкое положение, а также может быть расценен как некий способ давления, – рассказала специалист по деловому и светскому этикету Марина Сагайдачная.

Если же подарок предназначается для родственников или очень близких людей, то, согласно этикету, ограничений по затратам нет.

К слову, Робби Уильямсу жена на годовщину брака подарила ферму для выращивания марихуаны.

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