Всемирный день бортпроводника: как стать стюардессой

Сегодня стюардессы и стюарды отмечают Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Факты ICTV собрали интересные особенности и суеверия этой профессии, а также рассказали, что нужно делать, чтобы стать стюардессой.

Этой профессии уже более 80 лет. Каждый когда-то мечтал быть стюардессой или стюардом. Но профессия бортпроводника не только красивая, но и сложная, требующая хорошей выдержки и подготовки.

История

Считается, что профессия бортпроводника возникла в Германии в 1928 году, когда в самолеты стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Поскольку изначально это была исключительно мужская профессия.

А уже с 1930-го воздушные линии США начали принимать на работу бортпроводников молодых симпатичных девушек. Такая реклама полетов могла привлечь больше пассажиров и, кроме того, девушки меньше весили, что немаловажно для полетов.

Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Черч из штата Айова. Свой первый полет в этом качестве она совершила 15 мая 1930 года, самолет следовал по рейсу Сан-Франциско — Шайенн.

Эллен окончила курсы медсестер, кроме того, в частном порядке брала уроки управления самолетом — это послужило решающим аргументом в ее пользу: девушка сама предложила свои услуги авиакомпании.

Более того, именно мисс Черч было поручено набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс; ими стали семь медсестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 килограммов.

Сегодня вес бортпроводника не столь важен. Зато при подборе персонала часто используется принцип трех О: внешний образ (речь, мимика, макияж, внешняя привлекательность), внутренний (наличие необходимых черт характера) и профессиональный (профессиональные знания и навыки).

Приметы и суеверия

Свои профессиональные приметы есть у представителей каждой специальности. И бортпроводники не обошлись без некоторой доли мистических утверждений.

Так, от прекрасных бортпроводниц часто можно услышать следующее: перед полетом нельзя шить. Плохим признаком считается также вещь, надетая наизнанку. А вот отправляться в рейс в том, в чем вы уже летали – напротив, хорошая традиция, которую стараются соблюдать.

Если член экипажа споткнулся, поднимаясь на борт – рейс будет трудным. А для того, чтобы полет прошел, наоборот, легко, должна сбыться немудреная примета бортпроводниц. Первым из пассажиров, поднявшимся на борт, они хотят видеть непременно мужчину.

Если на борту у вас сломалась дорожная сумка – не расстраивайтесь. Согласно воздушным повериям, это предвещает прибыль. А еще, как не странно, о скором улучшении материального положения говорит такая весьма неприятная случайность, как проливание напитков во время полета. Это тоже примета от бортпроводников.

Почти каждому знакомо выражение “попасть пальцем в небо”. Оно и в переносном смысле имеет весьма неприятное значение, а в буквальном в авиации вообще стараются так не поступать. Указывание пальцем в небо сулит плохую, нелетную погоду.

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Как стать бортпроводником

Вот основные требования для тех, кто захочет связать свою жизнь с авиацией в качестве бортпроводника.

Если же вы подходите по всем требованиям и решили стать стюардом или стюардессой, обратитесь в желаемую авиакомпанию, которая вас направит на курсы. При успешном обучении, уже через некоторое время вы будете парить высоко в небе и гордо называть себя бортпроводником.

Возраст – минимум 18 лет, но некоторые авиакомпании ставят минимум 21 год.

Диплом о высшем образовании.

Хорошее здоровье, в частности зрение.

Рост от 158 см до 190 см. С поднятой рукой вверх 212 см, чтобы доставать до верхней полки. Стоит отметить, слишком низкий бортпроводник не сможет дотянуться до верхних полок и до оборудования для обеспечения безопасности на борту, а высокому придется нагибаться.

Вес должен быть пропорционален росту.

На видимых частях тела не должно быть татуировок и пирсинга . В некоторых компаниях допустимы татуировки, но они должны быть заклеены пластырем.

. В некоторых компаниях допустимы татуировки, но они должны быть заклеены пластырем. Умение плавать. На тренировке нужно проплыть 25 метров.

На тренировке нужно проплыть 25 метров. Загранпаспорт.

Отсутствие судимости .

. Опыт обслуживания клиентов от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от авиакомпании.

Высокий уровень разговорного английского. В авиации главный язык – английский.

К слову, одна из самых тяжелых школ бортпроводниц находится в Китае, в колледже гражданской авиации провинции Сычуань.

Если вдруг доведется лететь с китайской авиакомпанией, хорошенько присмотритесь к стюардессам, которые будут наливать вам кофе. Только представьте, за каждым жестом, за каждым движением этих улыбчивых девушек стоят многочасовые напряженные тренировки, с которыми не так просто справиться.

Напомним, Факты ICTV подготовили интересный тест ко Всемирному дню бортпроводника. Проверьте, умеете ли вы правильно летать.

Фото: Dreamstime, SinoJobs, Elciudano