7 монстров, которые напугают людей даже с железными нервами (18+)

Пятница 13 – мистическое время. Факты ICTV сделали для Вас подборку самых ужасных монстров из фильмов.

7. Дементор

Сгусток мрака, буквально высасывающий жизнь из жертв! Вероятно, Дементор самый пугающий персонаж из Гарри Поттера.

Он периодически появлялся на протяжении всей киносаги, до падения Темного Лорда.

6. Голлум

Голлум либо Смеагорл – вымышленное существо, один из ключевых персонажей произведений Джона Толкина Хоббит и Властелин Колец.

Одержимость кольцом превратила его из самого добродушного создания в существо без волос, небольшого роста, крайне тощее и с большими светящимися глазами.

Может, кому-то маленький хоббит и не покажется страшным, но его ужасающий лик и черная душа заслуживают шестой ступеньки в нашем рейтинге. Вы только вспомните момент, когда он по-зверски расправляется с живой рыбой. Поистине ужасающее зрелище, лично у меня от него мурашки бегут по коже!

5. Фредди Крюгер

Кто не боялся в детстве Фредди Крюгера? Кошмар на крыльях ночи, страшный сон наяву – он проникает в твой разум, когда ты спишь. А умирая во сне – погибаешь и в реальности…

Кошмар на улице Вязов Уэса Крейвена, пожалуй, самый классический фильм ужасов. Дети во всем мире до сих пор боятся засыпать, посмотрев его, ведь во сне к ним может прийти изуродованный человек в шляпе, с ножами на руке и забрать во мрак ночи.

4. Чужой

Именно этот научно-фантастический фильм ужасов режиссера Ридли Скотта Чужой развенчал неоправданно романтические представления о космических просторах. Космос – не гармоничные галактики, управляемые высшим разумом. Космос – место, где никто не услышит твой крик.

Это, наверное, самая страшная история про инопланетян. Отдаем ей четвертое место в нашем рейтинге.

3. Клоун из Оно

Возможно, именно из этого фильма берет истоки такая необычная фобия, как боязнь клоунов… Монстр с огромными зубами, страшными огненными глазами – самый жуткий страх не только детей, но и взрослых.

Кинокартины 1990 и 2017 годов стали одними из лучших экранизаций одноименного романа короля ужасов Стивена Кинга.

Последняя стала самым кассовым хоррором в истории. Фильм собрал в прокате свыше $500 млн. А танец злого клоуна даже стал мемом.

2. Джиперс Криперс

Вторая ступень нашего рейтинга. Именно после этого фильма, в детстве я боялась засыпать по ночам. Это был самый страшный кошмар!

Персонаж предстает как загадочная темная фигура, безмолвный серийный убийца находящийся в поиске следующей жертвы. По ходу сюжета фильма становится понятно что он не человек, несмотря на то, что хочет им казаться.

Он имеет черты инопланетянина, лысая голова прикрытая фермерской шляпой, острые зубы и крылья, которые напоминают летучую мышь. Фильм вселяет некую безысходность, что больше всего и пугает.

1. Пирамидоголовый

Первое место мы отдаем монстру из фильма Сайлент Хилл. Дровосек, Бугимен, Красное Пирамидальное Нечто, Пирамидоголовый – у него, как и у Дьявола, много имен. Он в окровавленном фартуке и перчатках напоминает мясника.

Огромный шлем полностью скрывает лицо чудовища, оставляя тем самым место тайне. Меч невероятных размеров – неотъемлемая часть монстра, он постоянно тащит его за собой. Все это наводит некую жуть.

Предлагаем Вам посмотреть самые страшные моменты с Пирамидоголовым. Видео не для слабонервных!

А вот, как создавались самые страшные монстры из этого фильма, в том числе и Пирамидоголовый.

Читайте: Осторожно – монстры Чернобыля! Кого можно встретить в зоне отчуждения

К слову, ранее Факты ICTV делали подборку чудовищ, от которой у вас мурашки пойдут по коже.