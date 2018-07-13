Фантастические кадры. От Гренландии откололся гигантский айсберг

Ученые случайно сняли на видео, как от острова Гренландия откололся айсберг размером с Манхэттен.
Об этом сообщает tjournal.ru.
По словам ученых, всего за полчаса, ледяная глыба длиной 7 км, с треском и грохотом, откололась от Гренландии и отправилась в свободное плавание.
При этом айсберг лишь немного повысил уровень мирового океана.
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Недавно ученые заявили, что самый большой айсберг, который оторвался от шельфового ледника Антарктиды, вскоре полностью растает.
Фото: pixabay.com
Видео: New York University
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