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Фантастические кадры. От Гренландии откололся гигантский айсберг

Ученые случайно сняли на видео, как от острова Гренландия откололся айсберг размером с Манхэттен.

Гренландія

Об этом сообщает tjournal.ru.

По словам ученых, всего за полчаса, ледяная глыба длиной 7 км, с треском и грохотом, откололась от Гренландии и отправилась в свободное плавание.

При этом айсберг лишь немного повысил уровень мирового океана.

Читайте: Уровень мирового океана поднимется на 2,5 метра к 2100 году

Недавно ученые заявили, что самый большой айсберг, который оторвался от шельфового ледника Антарктиды, вскоре полностью растает.

Фотоpixabay.com

ВидеоNew York University

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