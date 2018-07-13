Гороскоп на сегодня, 13 июля

Сегодня, 13 июля будет солнечное затмение (пик — в 6.01).

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

В дни солнечного затмения не рекомендуются важные дела, не стоит начинать новые проекты или принимать ключевые решения. Благоприятно делать пожертвования, принимать омовение, особенно утром и перед сном, а также вечером хорошо сменить постельное белье.

Желательно проявлять уважение к начальству, вышестоящим лицам и отцу. Если даже в каких-то вопросах есть разногласия, то это не тот день, когда стоит отстаивать свою точку зрения и доказывать правоту.

Особое внимание стоит уделить питанию — желательна максимально легкая и полезная пища.

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Социальные контакты по возможности лучше свести к минимуму. Показано уединение и садхана.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, стрижка волос, подстригание ногтей, брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.