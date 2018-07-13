Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

Сегодня с солнечного затмения начинается опасный период, который продлится до 11 августа. Чего ждать от этого дня и коридора затмений в целом и как не попасть в неприятности – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

В этот раз коридор затмений продлится достаточно долго. Он начинается 13 июля, а закончится 11 августа. На этот период припадает аж три затмения. Как пережить, про опасность этого времени и полезные советы рассказала астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Что такое коридор затмений

Это период между затмениями, даты которых находятся близко друг к другу. 13 июля – солнечное затмение в Раке, 27 июля будет самое долгое в 21 веке затмение Луны, а 11 августа – солнечное затмение во Льве.

События, которые происходят в этот период, могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18,5 лет жизни. Желательно в этот период избавиться от всего, что вам мешает.

Чем опасен

В этот период возможны конфликты, юридические споры. Не рекомендуется в это время принимать судьбоносные решения: вступать в брак, переезжать в другую страну или менять работу.

Увеличивается преступность, растет количество смертей, повышается риск катаклизмов, авто и авиакатастроф.

Также возможны проблемы со здоровьем, обострение хронических болезней.

Полное солнечное затмение

Оно состоится 13 июля. В это время очень важно продумать и записать свои цели, это определит ваше будущее на ближайшие 6 месяцев.

Во время солнечного затмения возможны головные боли, скачки давления, сердечные боли, обострения хронических заболеваний.

Критический период

20 июля и 4 августа – непростые дни. Это период непредсказуемых событий, явлений, процессов. Будьте готовы к самым неожиданным подаркам судьбы.

Главная астрологическая рекомендация – не начинать важные дела и не принимать значимых решений. Они могут обернуться самым непредсказуемым образом.

Не стоит планировать на эти дни и любые поездки – это время путаницы, беспорядка и хаоса.

Лунное затмение

Оно состоится 27 июля. Сейчас возможны серьезные потрясения, не исключены разрывы отношений, финансовые неурядицы. Избегайте импульсивных действий, они могут перерасти к затяжным конфликтам. Где это возможно – идите на компромисс.

Частичное солнечное затмение

11 августа закрывается летний коридор затмений. Напомнят о себе какие-то прошлые обстоятельства. В вас будет кипеть творческая энергия, она и поможет преодолеть неуверенность и шагнуть вперед. Тем не менее, следует действовать обдуманно, проблемы могут возникнуть во время поездок. Будьте осторожнее!

Что ждет знаки зодиака

В зоне риска находятся четыре знака зодиака: Рак, Водолей, Лев, и Козерог.

Ракам придется сложно, их будут одолевать различные эмоции, что повышает риск. Только сумев совладать с собой, вы сможете решить все проблемы и выгодно выйти из сложных ситуаций.

Водолеев ждут большие перемены в жизни. И в этом-то и заключается сложность этого периода. Пройдя сквозь это, в вашей жизни появятся новые люди.

Львов ожидает масштабное событие, судьбоносная встреча, которая изменит вашу жизнь. Что-то уйдет из вашей жизни безвозвратно. В этот период вам нужно больше думать и меньше действовать, поездки не принесут желаемого результата.

Козерогам стоит проявить осторожность во всем, потому как придется делать важный жизненный выбор. Козероги смогут сильно преуспеть в том случае, если будут внедрять в свою работу что-то новое, создавать новые идеи, выходить за рамки комфорта.

Остальные знаки зодиака ждет более спокойный период.

Овнам следует быть терпеливее и действовать конструктивно. Не стоит начинать что-то новое.

Тельцам придется выбирать между несколькими выгодными предложениями. Доверьтесь своей интуиции!

Близнецам лучше забыть о спорах и интригах, иначе вы рискуете пропустить действительно важные для вас события.

Девам стоит научиться сдерживать свои порывы и усилить самоконтроль, чтобы избежать неприятностей и улучшить денежную ситуацию.

А вот Весы ждет много соблазнов. Отсюда и сложности в любовных делах. Пары, которые не пройдут испытания, расстанутся в период затмений.

Для Скорпионов период затмений – это время изменений в семейной жизни. Скорпионам следует быть смелее и не бояться выходить за рамки привычно. Существует риск конфликтов, связанных с деньгами.

Стрельцам откроются возможности для карьерного роста и увеличения прибыли. Новые дела и проекты могут успешно выстрелить и изменить вашу жизнь.

Рыб ждет финансовый успех и новые перспективы. Однако существует риск быть обманутым новыми партнерами. Будьте осторожны!