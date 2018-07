Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

Вот и прошла половина лета. Уик-энд экватора порадует жителей столицы крутыми фестивалями и концертами.

Киевляне смогут посетить самый атмосферный фестиваль лета Hedonism Festival или окунуться с головой в мексиканскую культуру на карнавале Santa Muerte Carnival.

Также можно сходить на познавательный фильм Зрение по мотивам истории Нила де Грассе Тайсона.

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий выходных.

Santa Muerte Carnival

Фото: artzavodplatforma.com

Арт-завод Платформа

13-15 июля

Стоимость: 200 грн

Фестиваль, родившийся в жаркой Мексике этим летом добрался и до Украины. В течение трех дней, на базе Арт-завода Платформа, будет происходить Santa Muerte Carnival.

На родине этот праздник проходит в рамках чествования местного культа Святой Смерти, к которому принадлежит немало мексиканцев. Однако для большинства людей и в Мексике, и по всему миру, этот карнавал стал просто веселым и ярким событием с маскарадом, песнями, танцами и вкусным угощением.

Hedonism Festival 2018

Фото: Facebook

ЮБК

13-14 июля, 18.00

Стоимость: 750 грн

13-14 июля на территории ЮБК пройдет третий Hedonism Festival. Одним из главных шоу станет первое живое выступление в Украине фаворита лучших мировых фестивалей – немецкого музыканта David August. Его шоу не раз попадали в список лучших лайв-перфомансов по версии авторитетного сайта Resident Advisor, а Billboard считает его самым ярким явлением на электронной сцене.

Еще одним хедлайнером Hedonism Festival станет Lapalux, взрывной проект британца Стюарта Ховарда, в кратчайшие сроки завоевал сердца многих поклонников даунтемпо.

Также в лайнапе Hedonism Festival итальянцы Am I Right, резиденты лейбла ГОСТ ЗВУК, электронная дива из Минска Mustelide, Alina Pash, Hidden Elemеnt, Aero Benin, Very The Jerry, Banned Society, Katro Zauber і The Dølph Lundgren.

Стендап-уик-энд на ВДНХ

Фото: karabas.com

ВДНХ

13-14 июля, 20.00

Стоимость: 199-299 грн

После суеты рабочей недели в городе было бы замечательно найти прибежище в тенистом саду и насладиться качественным юмором. Такая возможность есть, ведь в открытом баре возле Сада гамаков на ВДНХ состоится большой стендап-концерт.

Стендап-комедия в последнее время завоевала немало поклонников в нашей стране, ведь отличается от привычных юмористических форматов честностью, глубиной и радикальностью тем, которые поднимаются на выступлениях. Приходите, чтобы найти в саду все необходимое для того, чтобы качественно расслабиться, а комики непременно помогут вам еще и посмеяться от души.

Juan Cardenas and Piano Flamenco Band

Фото: caribbean.com.ua

Caribbean Club

13 июля, 20.00

Стоимость: 180-780 грн

На этой неделе в Киев вернулись дожди и прохлада, поэтому стоит знать, что еще поддержит огонь внутри и не даст упустить драгоценное время летнего отдыха.

Фламенко — музыка, которая звучит, как пламя, в исполнении известного испанского певца Хуана Карденаса и украинского коллектива Piano Flamenco Band, разожжет вечер в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Зрение

Фото: karabas.com

ВДНХ



14 июля, 16.00

Стоимость: 120 грн

То как мы видим этот мир не является единственной возможной картиной. Все что мы можем увидеть человеческим зрением, обусловлено тем, как наш глаз воспринимает отраженный и преломленный окружающей средой свет. Фотон — самая малая световая частица, которая осуществляет невероятно долгое путешествие сквозь космос, время и разум, даря нам возможность видеть мир так, как мы его видим.

14 июля на ВДНХ фантастический фильм по мотивам истории Нила де Грассе Тайсона нарисует весь этот невероятный путь, открывая многие тайны зрения.

