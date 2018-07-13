Пятница 13: 5 черных примет

Пятница 13-е давно обросла суевериями, которые сулят неприятности и неудачи. Мы собрали 5 примет, которые помогут в этот “черный” день уберечь здоровье и избежать негатива.

Здоровье

Оказывается, пятницы 13-го боятся даже медики. Некоторые врачи не назначают в этот день операций, а уже назначенные операции переносят. Хирурги уверены, что риск неудачи в этот день возрастает вдвое. К примеру, британские специалисты в пятницу 13-го отменяют 50% операций.

Карьера

Не рекомендуется в пятницу 13-го начинать новое дело. Лучше заняться привычными и легкими делами, отложив все самое важное на другой день. Особенно это касается смены работы. В пятницу 13-го лучше не ходить на собеседования, поскольку это может предопределить не успешный опыт.

Финансы

В этот день лучше не брать и не давать деньги в долг. Помните, что через деньги можно передать любой негатив, а также «похитить» финансовый успех. Поэтому постарайтесь избежать долгов хотя бы до заката. Это убережет вас от нищеты и финансовых проблем в будущем.

Отношения

В пятницу 13-го все чувства будут гипертрофированными, а эмоциональность — повышена. Именно это может привести к крупным скандалам и ссорам, которые будет непросто разрешить в будущем. Контролируйте в этот день свои слова и действия, а также будьте внимательными к близким.

Развлечения

Согласно современным суевериям, пятница 13 является самым опасным днем для вирусных атак. К слову, наибольшее количество антивирусных программ создатели устанавливали именно на этот день. Поэтому лучше в пятницу 13-го от использования гаджетов и интернета сов сем отказаться.

Ранее мы более подробно писали о приметах и суевериях в пятницу 13-го.