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Пятница 13: как вычеркнуть стериотип из жизни

Стереотип пятницы, 13-го оброс многими приметами и предрассудками, но факты говорят обратное – этот день может быть удачливым, как и любой другой.

Наступление пятницы, 13-го, никак не повышает шансы попасть в беду, а часто даже наоборот – приносит удачу.

Пятница 13-е в мире

Китай не боиться

В Пекине, к примеру, больше боятся цифры 4 – там даже прекращена выдача автомобильных номеров, оканчивающихся на эту цифру.

Причина в том, что на одном из наиболее распространенных диалектов китайского языка слово “четыре” созвучно слову “смерть”. Поэтому в большинстве домов китайской столицы нельзя найти ни 4-х этажей, ни 14-х, ни, соответственно, 24-х.

В Израиле 13 не имеет дурную славу

В Израиле число 13 не то, что не боятся, а наоборот – уважают. Так, страна была разделена на 13 частей, тайное еврейское учение содержит 13 небесных источников, 13 врат милости, 13 потоков бальзама, которые ожидают набожных людей в раю.

Читайте: Пятница 13: 5 черных примет

10 фактов того, что пятница 13-е – это стереотип

  • В Древнем Египте и у индейцев майя число 13 символизировало благосклонность богов.
  • Первый пилот, пересекший Атлантику, Чарльз Линдберг на самом деле был не первым, а 13-м, кому это удалось.
  • Знаменитая итальянская актриса Элеонора Дузе любила носить свободно ниспадающие платья с 13-ю лентами.
  • Французский режиссер Клод Лелюш все свои фильмы начинает снимать только 13-го числа, а свою киностудию назвал Фильм-13.
  • После атаки вируса Пятница, 13-е в 1989 году в Великобритании, антивирусная индустрия начала двигаться вперед семимильными шагами.
  • 13 июля 1931 года кровавого мафиози Аль Капоне наконец арестовали и приговорили к 10 годам тюрьмы.
  • 13 февраля 1970 года группа Black Sabbath выпустила свой первый одноименный альбом.
  • Пятница, 13-е — это успешная франшиза, под которой вышло 12 полнометражных ужастиков, ставших культовыми.
  • 13 октября 1967 года в США вышло распоряжении, которое положило конец дискриминации по половому признаку при приеме на работу.
  • 13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли в Лос-Анджелесе официально открыли знак Hollywood.

К слову, для людей, которые верят в темные силы, напоминаем приметы и запреты о пятнице 13-го.

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