Отдых в Украине: где самые чистые озера, как добраться и цены

В селе Олешни на Черниговщине в прошлом году насчитали более 200 тыс туристов – а 5 лет назад здесь даже дороги не было.

Туристическая слава в село пришла благодаря озерам – их здесь 3 – Черное, Бирюзовое и Голубое. Названия согласно цвету воды. Это место называют Черниговскими Мальдивами.

В заброшенных карьерах и возникли озера, еще 40 лет назад, но туристы потянулись недавно. Здесь даже в дождливую погоду палатки стоят в несколько рядов. Кроме усадеб – где предлагают отдых от 100 грн в сутки с человека – на берегу озера появилась еще и база отдыха со всеми удобствами.

Номер на 4-х, с мини кухней, террасой и выходом к озеру обойдется в 700 грн. Самый дешевый вариант – 300 грн за 2 кровати в маленьком доме. Из развлечений надувная горка, катамараны, каяки и вот такая сап- доска с веслом, это стоит 70 грн.

И здесь еще одно общее со всеми островами здесь не ловит ни один украинский мобильный оператор. Пролететь на троллеи с одного берега на другой стоит 70 грн.

Побережье Голубого озера полностью арендуется, с одной стороны базы – с другой планируют оставить кемпинговый отдых, только уже оборудовать территорию удобствами и установить плату за проезд – 25 грн с машины.

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Комплексный обед в кафе на озере обойдется в 100 грн- шашлык от 50 грн за 100 грамм. Кроме экскурсии к местному гончару – здесь еще предлагают посетить отреставрированную усадьбу Софии Руссовой – министра образования времен Украинской народной республики. Она создала первый букварь.

Инфраструктура здесь только начала развиваться. Кое-где остался комфорт по-советски. Поэтому если даже гулять на широкую ногу, потратить можно не более 1 тыс грн в день.

Далее мы направляемся к озеру Белое на Ровенщине. Дорога закончилась как только мы свернули с варшавской трассы. Последние 40 км до озера – самый опасный участок. Не зашить в ямах колеса, и не разбить голову подпрыгивая на ухабах – задача непростая.

Белое озеро прославилось. Все из-за уникального состава воды – в ней есть глицерин, который смягчает кожу. В советское время здесь построили здравницу – и нет, это не архивные кадры – база отдыха до сих пор выглядит как и полвека назад: такие же надписи, и почти такой же сервис – все удобства на улице.

Такой номер для постороннего человека стоит 140 грн. Вся территория – как машина времени, ощущение словно попал в детский лагерь, вот в столовой меню – все расписано до грамма. А на центральном столе – как и положено – контрольная порция.

Трехразовое питание здесь обойдется в 180 грн. На территории предприниматели предлагают перекусить хотдогами и шаурмой, рядом – кафе с пловом и шашлыком. Кроме желающих омолодиться, сюда еще заезжают грибники. В сезон как говорят – грибы здесь косить нельзя.

А еще приезжают рыбаки – ведь ловить рыбу на белом озере можно бесплатно. Отдых здесь обойдется не более 500 грн за человека в сутки, но местные говорят, что некоторые туристы умудряются даже заработать здесь. Собирают ягоды, грибы или ловят рыбу, а потом все это продают.

В селах вокруг Шацких озер на Волыни принимать туристов уже привыкли и заслуженно называют себя меккой озерного отдыха в Украине. Где поселиться и за сколько – это уже на ваш выбор, есть все от евростандарта до жилья класса эконома.

На курорт ехали раньше только украинцы. Но в последние годы – потянулись и иностранные туристы. Вот и немцы присматриваются, что же интересного на Шацких озерах.

Здесь в сезон говорят не протолкнуться, и опустошить кошелек можно не менее чем на морских курортах. Но если хотите сэкономить, или убежать от толпы туристов, то в нескольких километрах от Свитязя есть целый каскад точно таких же чистых озер – но без шума.

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