День взятия Бастилии: история и факты праздника

14 июля Франция отмечает День взятия Бастилии. После взятия крепости-тюрьмы в 1789 году была провозглашена Первая французская республика де-юре свободных и равных граждан под девизом Свобода, равенство, братство.

Факты ICTV подготовили для вас краткую информацию об историческом аспекте праздника Дня взятия Бастилии, о традиционном праздновании французов и об интересных и малоизвестных фактах событий 1789 года.

История праздника

День взятия Бастилии ознаменован началом Великой Французской революции. Боевые действия начались из-за глубокого политического кризиса, который пробуждал жажду либеральных реформ. Общество было очень недовольно королевской властью и произволом дворянства. Для ведения боевых действий, восставшим было необходимо оружие. В Бастилии хранились запасы пороха, и именно поэтому народ устремился к ней.

Очевидно, что людям отказали в выдаче оружия, чем вызвали гнев собравшихся. Восставшим удалось захватить Бастилию без оружия.

Это был первый успех войск революции.

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Традиции праздника

Для французов это важнейший праздник в истории. Он равносилен дню Конституции в США 4 июля.

14 июля проходит торжественный военный парад на Елисейских полях в Париже. Он начинается в 10.00 с Этуаль и двигается в сторону Лувра, принимает его президент Франции. После парада военные и техника разъезжаются по районам города, для свободного общения с горожанами и туристами.

Финалом праздника становится большой фейерверк у Эйфелевой башни и Марсовых полей, который обычно начинается в 22.00.

Интересные факты о событиях 1789 года:

1) В день штурма Бастилии в тюрьме находилось 7 арестантов.

2) 100 человек погибли во время взятия Бастилии. Голову коменданта крепости восставшие насадили на пику и пронесли по всему Парижу.

3) Охранял Бастилию тюремный гарнизон, состоявший из солдат-инвалидов, демобилизованных из регулярной армии.

4) Условия содержания арестантов в Бастилии были достаточно комфортными, камеры были с мебелью, а заключенным были выделены часы посещения.

5) Заключенные получали зарплату, а также алкоголь и табак. Также им разрешалось содержать домашних животных. Один из узников Бастилии, писал: “Вино было, конечно, не превосходное, но вполне терпимое. Десерт не давали: надо же было нас чего-то лишить. В целом, я понял, что в тюрьме очень недурно кормят”.

6) Вольтер был самым знаменитым заключенным Бастилии. Его посадили в тюрьму на 11 месяцев за написание сатирических стихов в адрес регента и его дочери. К нему приходили по пять – шесть посетителей в день. Он даже отсидел на сутки больше положенного, чтобы урегулировать какие-то личные дела.

Об остальных интересных фактах вы можете узнать из небольшого теста, который Факты ICTV подготовили ко Дню взятия Бастилии.

Фото: Getty Images.