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Гороскоп на сьогодні, 14 липня

Сьогоднішній день не підходить для починань і його краще присвятити систематизації і структуруванню поточних справ.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Краще уникати прийняття важливих рішень, але якщо така необхідність виникне, то прислухайтеся до своєї інтуїції.

У другій половині дня може зрости напруженість у спілкуванні. Для уникнення сварок варто проявляти стриманість і передбачливість.

Емоційне напруження можна зняти прогулянкою на природі і масляним масажем суглобів.

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Несприятливим сьогодні вважається підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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