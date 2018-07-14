Гороскоп на сьогодні, 14 липня

Сьогоднішній день не підходить для починань і його краще присвятити систематизації і структуруванню поточних справ.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Краще уникати прийняття важливих рішень, але якщо така необхідність виникне, то прислухайтеся до своєї інтуїції.

У другій половині дня може зрости напруженість у спілкуванні. Для уникнення сварок варто проявляти стриманість і передбачливість.

Емоційне напруження можна зняти прогулянкою на природі і масляним масажем суглобів.

Читайте: Чого бояться знаки зодіаку – головні фобії



Несприятливим сьогодні вважається підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.