Гороскоп на сегодня, 15 июля

День, 15 июля, желательно провести в активности. Могут быть эмоциональные всплески, особенно в полуденное время.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Дети, возможно, доставят хлопот чуть больше обычного. Если помнить, что это кратковременное влияние планет, то вполне вероятно пройти все достаточно спокойно. Солнце покидает знак Близнецов — сегодня в последних градусах, поэтому могут возникать вопросы, связанные со здоровьем.

Стоит внимательнее отнестись к глазам, не перенапрягать чтением или сидением за монитором. Хорошее время для того, чтобы попрактиковаться в физической активности, подойдет и йога, желательна умеренность и нагрузки без перенапряжения.

Если вас интересует изучение древних знаний, погружение в прошлое и исследования, день подходит для этого.

Читайте: Чего боятся знаки зодиака – главные фобии

К отцу, авторитетным лицам, вышестоящим в иерархии важно проявить уважение и почтение.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.