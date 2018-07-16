День бухгалтера 2018: поздравления

Факты ICTV подготовили для вас 5 поздравлений с Днем бухгалтера, которыми вы сможете поздравить близких людей с профессиональным праздником.

16 июля отмечается День бухгалтера. Сегодня будет уместным поздравить своих знакомых бухгалтеров с профессиональным праздником.

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Факты ICTV подготовили для вас 5 поздравлений бухгалтеров, которыми вы сможете поздравить близких людей с профессиональным праздником.

* * *

Опять бумаг у вас уж кипа,

Опять уж дел невпроворот.

Но вот вино в бокал налито —День бухгалтерии идет!

Мы поздравляем вас сердечно,

Пусть ваши сбудутся мечты,

Расчеты будут пусть не вечны,

А на столах стоят цветы!

* * *

Цифры, цифры все кругом,

Голова как будто дом,

Где живет сплошные счеты,

Дебит, кредит и отчеты.

С днем бухгалтера, тебя

Поздравляет вся семья!

На работе пусть везет —

На “отлично” будет счет!

* * *

Чтоб бухгалтером работать,

Нужно многое познать:

Как счета вести сначала,

Как расчеты принимать…

Ведь ответственность большая

На твоих плечах лежит,

Мы лишь в этот день желаем

Пусть жизнь и дальше так бежит!

Чтоб без ошибок однозначно

Справлялся ты и дальше со своей работкою удачно!

* * *

Поздравляем всех бухгалтеров с профессиональным днем. Пускай на работе вы и оперируете числами, но в личной жизни желаем сбиться со счета счастливых дней, радостных моментов и незабываемых ощущений. Пускай в ежедневной отчетности все беды, плохое настроение и злые умыслы недругов будут на нуле.

* * *

Бухгалтер — это человек, который умеет разговаривать на равных с налоговым инспектором, сводить кредит с дебетом, а это все равно что Бог! Милые бухгалтера, от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником! Пусть в семье царит понимание, гармония и спокойствие, а на работе премии вихрем кружат, наполняя кошелек шуршащим добром.

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