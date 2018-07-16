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День бухгалтера – СМС-поздравления в стихах

16 июля отмечается День бухгалтера. Сегодня будет уместным поздравить своих знакомых бухгалтеров с профессиональным праздником.

поздравления с днем бухгалтера

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления работников этой уважаемой профессии.

Друг, товарищ и бухгалтер,
Ведь сегодня праздник твой!
Скрупулезный твой характер,
Ты в работе с головой.
Ты с отчетом не горюй,
Пей сегодня и танцуй.

***

С праздником, бухгалтера
Всех вас поздравляем!
Счастья, мира и добра
От души желаем.

Пусть удачным будет год,
Пусть он прибыль принесет,
Пусть сходятся балансы,
Финансы не поют романсы.

***

С Днем бухгалтера, ребята!
Всем желаю жить богато,
Море счастья и удачи,
Пусть не будет недостачи,
Только прибыли желаю
И еще раз поздравляю!

***

Пусть будут легкими расчеты,
Компьютер пашет пусть в сети.
Желаем Вам отлаженной работы,
А так же дебет с кредитом свести.

Бухгалтерские будни станут без рутины,
Баланс, отчет сдавать Вам в срок.
Тогда потоком бурным и игривым
Финансы будут литься в кошелек!

***

Работу делаешь красиво
И никогда не подведёшь:
Учтёшь активы и пассивы
И дебет с кредитом сведёшь.

В твой праздник профессиональный
Желаю всяческих побед:
Чтобы всегда ценил начальник,
Чтоб лучшим был среди коллег!

***

Ваш труд не очень на виду,
Счета, отчеты, сметы,
Сродни туманному хвосту,
Что за ядром кометы.

Но вот без этого хвоста,
Кометы вида нету,
Пусть Бог сторицею воздаст
Бухгалтерам планеты!

***

С Днем бухгалтера поздравлю,
И скорей спешу к тебе,
Чтоб отметить праздник славный!
Денег пожелать в судьбе!

И поднимем мы бокалы,
За твою уже мечту!
Чтоб всегда всего хватало,
За тебя считать могу!

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