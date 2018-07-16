День бухгалтера – СМС-поздравления в стихах

16 июля отмечается День бухгалтера. Сегодня будет уместным поздравить своих знакомых бухгалтеров с профессиональным праздником.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления работников этой уважаемой профессии.

Друг, товарищ и бухгалтер,

Ведь сегодня праздник твой!

Скрупулезный твой характер,

Ты в работе с головой.

Ты с отчетом не горюй,

Пей сегодня и танцуй.

***

С праздником, бухгалтера

Всех вас поздравляем!

Счастья, мира и добра

От души желаем.

Пусть удачным будет год,

Пусть он прибыль принесет,

Пусть сходятся балансы,

Финансы не поют романсы.

***

С Днем бухгалтера, ребята!

Всем желаю жить богато,

Море счастья и удачи,

Пусть не будет недостачи,

Только прибыли желаю

И еще раз поздравляю!

***

Пусть будут легкими расчеты,

Компьютер пашет пусть в сети.

Желаем Вам отлаженной работы,

А так же дебет с кредитом свести.

Бухгалтерские будни станут без рутины,

Баланс, отчет сдавать Вам в срок.

Тогда потоком бурным и игривым

Финансы будут литься в кошелек!

***

Работу делаешь красиво

И никогда не подведёшь:

Учтёшь активы и пассивы

И дебет с кредитом сведёшь.

В твой праздник профессиональный

Желаю всяческих побед:

Чтобы всегда ценил начальник,

Чтоб лучшим был среди коллег!

***

Ваш труд не очень на виду,

Счета, отчеты, сметы,

Сродни туманному хвосту,

Что за ядром кометы.

Но вот без этого хвоста,

Кометы вида нету,

Пусть Бог сторицею воздаст

Бухгалтерам планеты!

***

С Днем бухгалтера поздравлю,

И скорей спешу к тебе,

Чтоб отметить праздник славный!

Денег пожелать в судьбе!

И поднимем мы бокалы,

За твою уже мечту!

Чтоб всегда всего хватало,

За тебя считать могу!

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