Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера в Украине.
Дата праздника была выбрана в связи с тем, что 16 июля 1999 года был принят закон Украины № 996-XIV О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.
В этот день принято поздравлять бухгалтеров и благодарить их за работу.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем бухгалтера в картинках.
День бухгалтера в Украине 2018: лучшие поздравления в картинках / 6 фотографий
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К слову, Факты ICTV также собрали лучшие СМС-поздравления на День бухгалтера.
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