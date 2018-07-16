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Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории

Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.

Джефф Безос

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса утром 16 июля выросло до $150 млрд, благодаря чему он стал самым богатым человеком в истории, сообщает Bloomberg.

Его состояние приблизительно на $55 млрд больше, чем у одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.

Безос обогнал Гейтса в условиях, скорректированных с учетом инфляции.

Читайте: Как в тропическом лесу: Amazon открыла офис-сферу за $4 млрд

К слову, в марте интернет-ритейлер Amazon.com впервые обошел по капитализации Alphabet Inc, материнскую компанию Google.

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