Гороскоп на сегодня, 16 июля

Гороскоп на сегодня прогнозирует в целом день неблагоприятный для большинства дел, принятия решений, начала чего-то нового.
Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Лучше посвятить время обыденным делам, например, наведению порядка в доме.
Можно заняться творчеством — исключительно ради удовольствия, не ориентируясь на результат.
Не стоит сегодня начинать лечение, но следить за состоянием своего тела и организма весьма желательно.
Старайтесь не допускать перенапряжения. В эмоциональном плане может проявляться вспыльчивость, конфликтность, но разбор ситуаций вряд ли приведет к разумному решению.
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Хороший день для духовных практик. Рекомендуется найти время и место для уединения и спокойного времяпрепровождения.
К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.