Гороскоп на сегодня, 16 июля

Гороскоп на сегодня прогнозирует в целом день неблагоприятный для большинства дел, принятия решений, начала чего-то нового.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Лучше посвятить время обыденным делам, например, наведению порядка в доме.

Можно заняться творчеством — исключительно ради удовольствия, не ориентируясь на результат.

Не стоит сегодня начинать лечение, но следить за состоянием своего тела и организма весьма желательно.

Старайтесь не допускать перенапряжения. В эмоциональном плане может проявляться вспыльчивость, конфликтность, но разбор ситуаций вряд ли приведет к разумному решению.

Читайте: Чего боятся знаки зодиака – главные фобии

Хороший день для духовных практик. Рекомендуется найти время и место для уединения и спокойного времяпрепровождения.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.