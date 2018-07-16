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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 16 июля/

Гороскоп на сегодня, 16 июля

Гороскоп на сегодня прогнозирует в целом день неблагоприятный для большинства дел, принятия решений, начала чего-то нового.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Лучше посвятить время обыденным делам, например, наведению порядка в доме.

Можно заняться творчеством — исключительно ради удовольствия, не ориентируясь на результат.

Не стоит сегодня начинать лечение, но следить за состоянием своего тела и организма весьма желательно.

Старайтесь не допускать перенапряжения. В эмоциональном плане может проявляться вспыльчивость, конфликтность, но разбор ситуаций вряд ли приведет к разумному решению.

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Хороший день для духовных практик. Рекомендуется найти время и место для уединения и спокойного времяпрепровождения.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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