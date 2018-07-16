Одна из самых известных христианских реликвий оказалась фейком

Ученые выяснили, что следы крови на туринской плащанице не могли быть оставлены завернутым в нее телом.

Международная группа ученых пришла к выводу, что знаменитая на весь мир Туринская плащаница является подделкой. Выводы исследователи получили на основе анализа состояния ран и следов крови.

Как пишет Naked Science, Туринская плащаница – одна из самых известных в мире христианских реликвий. Она является четырехметровым льняным полотном, в которое, по преданию, было завернуто тело Иисуса Христа после его смерти. Многие христиане уверены, что на плащанице отражены лик и тело Христа.

Сейчас в очередной раз научный мир выразил свое скептическое отношение к тезису о подлинности реликвии. Согласно выводам судмедэксперта Маттео Боррини (Matteo Borrini) и химика Луиджи Гарлашелли (Luigi Garlaschelli), пятна на Туринской плащанице не совпадают с ранами Иисуса Христа и истекающими следами крови. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Journal of Forensic Sciences.

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В рамках эксперимента был использован манекен, настоящая человеческая кровь и ее искусственный заменитель, который имеет очень схожие свойства. Специалисты провели анализ следов крови на тыльной стороне левой руки и у раны от копья на груди. Если верить отпечаткам на плащанице, кровь с тыльной стороны ладони и руки вдоль стекала под углом в 45 градусов, что, по мнению ученых, невозможно, если тело находится в лежачем положении.

Ученые также назвали нереалистичными следы от раны, полученной от копья. По мнению экспертов, кровь с нее стекала потоками, а не образовывала единое пятно. Еще одно пятно, находящееся в области поясницы, специалисты вообще не смогли воспроизвести в рамках эксперимента, хотя применяли различные позы для манекена.

Напомним, другие ученые попытались реконструировать подлинную внешность Иисуса Христа.