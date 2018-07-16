Озера Украины: топ-8 мест для летнего отдыха

Отпуск или выходные – чудесная возможность провести время на побережье украинского озера. Самое большое озеро в Украине, самый красивый водоем и другие места для отдыха у пресной воды могут быть не менее комфортными, чем отпуск у моря. Факты ICTV узнали, что особенного предлагают на украинских озерах, как доехать и сколько стоит отдых.

Половина лета уже прошла. Однако впереди еще много жарких выходных, когда можно отправиться за город. Кто-то уже спланировал свой отпуск, а кто-то все еще в поисках идеального места. Выбирая локацию следует помнить – отдых летом не обязательно ограничивается морем.

Больше о том, как организовать свой летний отдых, читайте в спецпроекте Фактов ICTV.

В Украине есть множество мест, где можно провести незабываемый отпуск. В частности отправиться на несколько дней к озеру – насладиться атмосферой природы, искупаться в хрустально чистой воде и провести время наедине с семьей.

Украина богата озера – их насчитывается около 20 тысяч

Инфраструктура озер сегодня довольно развита – возле кожного есть база отдыха или же местные жители сдают дома. Более того, в таких местах можно жить, как говорится, дикарем – в палатках.

Среди них есть несколько таких, о которых стоит рассказать отдельно.

Шацкие озера

Шацкие озера представляют собой группу из 30 озер в Волынской области. Популярностью пользуются озеро Свитязь – самое глубокое озеро в Украине – и озеро Песочное. Если Свитязь летом переполнено туристами, то озеро Песочное в этом отношении более спокойное и безлюдное.

Туристов привлекает кристальная чистота озер, за что их прозвали голубыми глазами Волыни. Вода настолько прозрачная, что можно увидеть дно на глубине до 6 метров.

Побережье Свитязя украшает хвойный лес, где летом можно собрать лесные ягоды и грибы. Более того, озеро идеально подходит для рыбалки. Здесь много лещей, сомов, окуней и угрей. Последние пользуются особой популярностью. Местные говорят, если не пробовал угря – не был на Свитязе.

Дорога: на поезде до Ковеля (от 145 гривен за плацкарт), а оттуда рейсовым автобусом до Шацка; или прямым автобусом Киев-Шацк (от 440 гривен).

Проживание: от 450 гривен за ночь в двухместном номере.

Синевир

Синевир по праву считают самым красивым озером Украины. По легенде озеро образовалось из слез молодой девушки Синь, которая плакала по убитому любимому Виру. Сегодня на берегу красуются две деревянные скульптуры – символ влюбленных.

В кристально чистой воде даже водится форель – рыба, которая живет исключительно в прозрачных водоемах. Впрочем, ни купаться, ни рыбачить на озере нельзя. Более того, даже летом вода не прогревается больше 11 градусов.

Вокруг озера расположен Национальный парк, который идеально подходит для горных прогулок и отдыха на природе. Любители экстремального отдыха оценят рафтинг на ближайших реках Теребля и Черная река.

Дорога: Если нет возможности доехать на собственном авто, самый удобный способ – это поезд Киев-Ужгород или Киев-Чоп (от 315 гривен за место в купе) до станции Воловец, а оттуда рейсовым автобусом до пгт. Межигорье или села Синевирская Поляна.

Проживание: от 300 гривен за двухместный номер в ближайшем селе.

Белое озеро

Белое озеро раскинулось в гуще лесов Ровенской области, вблизи села Рудка.

Озеру приписывают чудодейственную способность омолаживать кожу. С научной точки зрения это объясняется тем, что питается оно источниками глубоководных карстовых пород, а потому там высокое содержание глицерина – около 6 мг на литр. В такой воде нет вредных бактерий.

Кроме купания в лечебной воде озера, туристам предлагают аренду водных видов транспорта – от лодок и катамаранов до катеров и водных скутеров.

Дорога: ближайшая к озеру железнодорожная станция – Рафаловка. Туда можно попасть на поезде Киев-Львов. Цена за билеты – от 250 гривен за место в купе.

Удобных автобусных сообщений с ближайшими селами нет. Однако, расстояние от Киева – около 400 км, поэтому смело можно ехать на автомобиле.

Проживание: ближайшая локация – база отдыха Белое озеро, где за сутки берут от 270 гривен за номер. Любители экстремального отдыха за символическую плату в 20 гривен могут разместиться в палатках на побережье.

Голубые озера

Голубое, Бирюзовое и Станционое – три озера с кристально чистой водой раскинулись в окрестностях Чернигова. Учтите, что озера пользуются популярностью и в разгар сезона здесь людно.

Происхождение озер – искусственное. Они образовались в результате затопления карьеров по добыче кварцевого песка. Из-за наличия на дне озера кварцевого песка, вода там имеет ярко голубой цвет и напоминает лазурную воду моря.

Сегодня инфраструктура на озерах развита – есть и водные развлечения, и удобные песчаные пляжи.

Дорога: Озера находятся вблизи с. Олешня Черниговской области. Из Киева туда можно доехать автобусом Киев-Гомель, который останавливается возле поселка. Другой вариант: из Чернигова или рейсовым автобусом или пригородным поездом Чернигов-Горностаевка.

Проживание: на побережье озера можно отдыхать в палатках – стоит 20-25 гривен. Владельцам авто придется также уплатить рекреационный сбор – 25 гривен в сутки. Цены на номера в отелях и на базах стартуют от 500 гривен за двухместный номер со всеми удобствами.

Озеро Сиваш

Для того, чтобы оздоровиться в Мертвом море, не обязательно ехать в Израиль. На территории Украины есть свой аналог – озеро Сиваш в Херсонской области. Главная его особенность – вода розового цвета. Говорят, что озеро – это остатки древнего Лемурийского моря.

В Сиваше содержится 35% соли, что придает его воде лечебные свойства. В этом озере невозможно утонуть – вода выталкивает на поверхность. На берегу кое-где можно найти лечебную грязь. Главное, не перепутать ее с обычной. Туристы приезжают сюда не только со всей Украины, но и из многих других стран.

На побережье озера есть оборудованные душевые кабинки, раздевалки и детские площадки.

Дорога: из столицы оптимальный вариант – поезд Киев-Херсон (160 гривен). Из Херсона регулярно курсируют автобусы до с. Григорьевка. Однако, удобнее добираться на собственном автомобиле – от села к озеру еще 6 км.

Проживание: в селе Григорьевка стоит от 100 гривен за человека.

Озеро Бребенескул

Живописное озеро Бребенескул является самым высокогорным озером Карпат – 1801 метр над уровнем моря. В силу климатических особенностей даже в разгар лета вода здесь прогревается максимум до 15 градусов, поэтому купаться довольно холодно. Несмотря на это, оно считается самым теплым водоемом в окрестностях.

Расположено оно на популярном маршруте – Черногорском хребте, поэтому туристов сюда доходит много. Желающим искупаться там следует тщательно выбирать время – местные советуют делать это в первой половине дня, пока солнце не зашло за горы.

Однако, от ближайшего населенного пункта к озеру за день не дойти, поэтому туристы, как правило, рассчитывают на ночевку в горах. В таком случае следует заранее позаботиться о дровах, потому что вблизи озера их не так легко достать.

Дорога: ближайший населенный пункт – Ворохта. Поезда сюда ходят из Киева, Харькова, Львова и Днепра. Цены в среднем от 145 гривен.

Проживание: цены на двухместные номера в Ворохте стартуют от 400 гривен.

Шелеховское озеро

В лесу вблизи села Междуречье, что в Сумской области, раскинулось озеро Шелеховское. Это одно из старейших озер в Украине – оно существует еще с ледникового периода. Образовалось оно в результате смещения гор.

Сегодня озеро входит в список гидрологических памяток всеукраинского значения.

Озеро пригодно для рыбалки – здесь водятся щуки, караси, вьюны. Однако больше всего здесь раков. Местные даже предостерегают туристов осторожно заходить в воду, чтобы не наступить на одного из них.

Дорога: озеро расположено в гуще леса, а потому на обычном автомобиле добраться туда затруднительно. Находится в 5 км от села Междуречье – там же можно договориться с местными о трансфере на специализированном транспорте или прогуляться пешком. С Сум в село регулярно курсируют автобусы.

Проживание: озеро не пользуется особой популярностью среди туристов, поэтому баз отдыха или домиков в окрестностях нет. Однако на побережье озера с легкостью можно разместиться в палатке.

Озеро Ялпуг

Ялпуг – это самое большое озеро в Украине и второе по размеру в Европе. Его подземные источники простираются до Молдавии. Длина озера – 25 км, а максимальная глубина – 6 м.

Местные утверждают, что красотой озера очаровывался даже Пушкин, который в память о себе посадил на побережье дуб.

Ялпуг идеально подходит для купания – летом вода прогревается до 25 градусов. Это озеро также любят рыбаки – здесь водится 41 вид рыб, а также раки.

Дорога: озеро расположено вблизи города Болграда. Из Одессы и Измаила сюда курсируют рейсовые автобусы. Цена колеблется в пределах 100-200 гривен в одну сторону.

Проживание: на берегу можно поставить палатку или же переночевать на местных базах отдыха – цена от 80 гривен с человека.

Лето в разгаре, а потому самое время путешествовать.

Отдых на озере – романтическое и авантюрное приключение.

На озере можно провести как весь отпуск, так и просто выходные. Кроме того что это прекрасная альтернатива морю, это еще и уединение с природой и возможность попутешествовать по Украине.

Соленые и пресные, горные и степные, искусственные и естественные, окутанные легендами и с невероятной историей – на территории Украины есть множество озер на любой вкус. Украинские водоемы привлекают туристов своими живописными пейзажами, возможностью искупаться в хрустальной воде и порыбачить.

Ранее Факты ICTV писали о том, как собраться в поездку на авто.

Фото: dreamstime, ukraine-is, svitom.info

Лилия Ященко