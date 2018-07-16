Жара, грозы и проливные дожди: погода на неделю в Украине

Погода на неделю в Украине ожидается дождевой и с высокими температурами по всей территории страны.

Прогноз погоды в Украине на неделю сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 16 июля, дождь с грозами ожидается по всей территории Украины, кроме Одесской, николаевской и Херсонской областей. Температура воздуха на западе страны – +21…23°С, центр, север и восток – +23…+25°С, а на юге ожидается +27…29°С.

Во вторник, 17 июля, также ожидаются дожди в Украине, однако в южной части страны будет сухо. Температурный фон практически не изменится.

В среду, 18 июля, дожди с грозами накроют всю территорию Украины. Температура на западе составит +20…22°С, центр и север – +22…+24°С, восток – +24…26°С, а на юге ожидается +27…29°С.

В четверг, 19 июля, снова дожди, и снова грозы, однако температурный фон останется теплым по всей территории страны.

В пятницу, 20 июля, прогнозируют грозы по всей Украине и высокие температуры. +22…+24°С на западе, +24…26°С на севере и в центре, +27…20°С на востоке и +28…+30°С на юге.

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Напомним, подробный прогноз погоды в Украине на июль.