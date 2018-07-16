PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы/

Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы

В августе 2018 года украинцы будут отдыхать 9 дней.

Відпочинок

В августе 2018 года будет 9 выходных в связи с Днем независимости Украины 24 августа.

В последний месяц лета украинцы будут отдыхать три выходных подряд – с 24 по 26 августа.

Таким образом в августе будет:

  • 22 рабочих дня
  • 9 официальных выходных
  • 24 августа – День независимости Украины (праздничный выходной)

Читайте: Украинцев ждет неделя выходных летом

К слову, обладатели двух статуэток Grammy и лучшая группа Великобритании, по версии Brit Awards 2018 – Gorillaz выступит на фестивале UPark 25 июля.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка