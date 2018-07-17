Обновление Skype – в мессенджер добавят популярную функцию

К концу года Skype должен получить функцию записи звонков.

Разработчики мессенджера Skype рассказали о функциях, которые появятся до конца года, среди которых и возможность записи звонков, сообщается в блоге Skype.

Записи будут храниться в облаке, поэтому доступ к ним можно будет получить с любого устройства.

– Запись звонков полностью облачная, и как только вы начинаете запись, каждому в разговоре сообщают о том, что звонок записывается, поэтому сюрпризов нет. Запись звонков объединяет видео каждого пользователя, а также любые экраны, которые используются во время разговора, – говорится в сообщении.

Также разработчики обещают добавить в Skype зашифрованные звонки и возможность отправки текстовых сообщений и файлов с использованием протокола Signal Protocol. Сообщения и оповещения в этих беседах будут скрыты в списке чатов.

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